Cod galben de ploi abundente în zece județe și București. Până când este valabil | HARTĂ

Un cod galben de ploi abundente este valabil, de sâmbătă până duminică, în zece județe și municipiul București.

„În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 50 l/mp”, a transmis ANM.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5...15 cm, îndeosebi în Carpații Meridionali.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

