Cod galben de ploi abundente în zece județe și București. Până când este valabil | HARTĂ

Vremea
29-11-2025 | 10:07
oameni pe strada ploaie
Shutterstock

Un cod galben de ploi abundente este valabil, de sâmbătă până duminică, în zece județe și municipiul București.

autor
Lorena Mihăilă

„În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 50 l/mp”, a transmis ANM.

cod galben ploaie

 Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

Citește și
oameni pe strada
Cum va fi vremea de 1 Decembrie. Ceața și norii persistă în multe zone ale țării

La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5...15 cm, îndeosebi în Carpații Meridionali.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Cum încearcă Ministerul Sănătății să rezolve problema epuizării medicilor din spitale. Vor exista trei tipuri de gărzi

Sursa: StirilePROTV

Etichete: cod galben, anm, ploaie, frig,

Dată publicare: 29-11-2025 10:07

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Cum va fi vremea de 1 Decembrie. Ceața și norii persistă în multe zone ale țării
Vremea
Cum va fi vremea de 1 Decembrie. Ceața și norii persistă în multe zone ale țării

Meteorologii au emis prognoza pentru intervalul 1 decembrie, ora 08:00 – 2 decembrie, ora 08:00, iar vremea se anunță variabilă, cu multe zone acoperite de nori și cu episoade de ceață, mai ales în cursul nopții și dimineții.

Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ
Vremea
Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din România.

Vremea de azi, 28 noiembrie. Temperaturile scad semnificativ, ploi abundente în jumătatea sudică a țării
Vremea
Vremea de azi, 28 noiembrie. Temperaturile scad semnificativ, ploi abundente în jumătatea sudică a țării

Vineri avem o zi mohorâtă, cu ploi mai serioase în jumătatea sudică a țării și câțiva stropi de ploaie în rest.

Recomandări
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor
Stiri Economice
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Mai multe ministere vor primi bani în plus, pentru plata pensiilor, a concediilor medicale, ori a ajutoarelor pentru încălzire.

Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova
Stiri externe
Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova

Două drone au intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au anunțat o închidere temporară a spațiului aerian.

Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina
Stiri externe
Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina

Plecarea lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Noiembrie 2025

49:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28