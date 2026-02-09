Cod galben de ger în 10 județe. Temperaturile vor scădea până la minus 14 grade | HARTĂ

În Oltenia este aşteptat strat de zăpadă de 10-15 centimetri. Până marţi dimineaţă este cod galben de ger în Moldova şi estul Transilvaniei, unde temperaturile scad până la minus 14 grade.

Potrivit ANM, până miercuri la ora 10.00, temporar vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul ţării.

„În special în Oltenia, se vor acumula cantităţi de apă de 5...10 l/mp şi izolat de 15...20 l/mp şi se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5...15 cm. Ninsori slabe vor fi şi în sudul şi centrul ţării. Izolat se va forma polei sau gheţuş”, a transmis ANM.

Local în sud-vest, sud şi est şi pe alocuri în centrul ţării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45...50 km/h, iar la altitudini mari în Carpaţii Meridionali rafalele vor depăşi 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

„Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice şi local în centrul teritoriului”, precizează sursa citată.

Cod galben în zece județe

Meteorologii au emis o avertizare cod galben, până marţi la ora 10.00, pentru Moldova şi estul Transilvaniei.

„Pe parcursul zilei de luni, temperaturile vor fi deosebit de scăzute (cu 6...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor situa între -7 şi -3 grade. În noaptea de luni spre marţi (9/10 februarie) va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor situa între -14 şi -10 grade”, a transmis ANM.