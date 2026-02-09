Conform prognozei de specialitate, până la ora 11:00, ceaţa densă va determina scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, în judeţele: Timiş (localităţile: Jimbolia, Lenauheim, Cărpiniş, Comloşu Mare, Cenei, Uivar, Iecea Mare, Checea şi Otelec), Cluj (în: Huedin, Gilău, Căpuşu Mare, Mănăstireni, Sâncraiu şi Izvoru Crişului) şi Satu Mare (în: Carei, Tăşnad, Ardud, Supur, Moftin, Sanislău, Berveni, Bogdand, Beltiug, Căpleni, Pişcolt, Acâş, Doba, Andrid, Căuaş, Santău, Tiream, Foieni, Petreşti, Pir, Terebeşti, Urziceni, Craidorolţ, Ciumeşti, Săuca, Cămin şi Săcăşeni)

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.