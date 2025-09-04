Comisia Europeană a respins înființarea Ținutului Secuiesc. Reacție vehementă: Este ”descurajatoare și revoltătoare” DOCUMENT

Stiri Politice
04-09-2025 | 10:01
Balasz Hanko

Comisia Europeană a respins o inițiativă cetățenească a Consiliului Național Secuiesc care ar fi pus bazele legislative la nivelul Uniunii Europene pentru înființarea Ținutului Secuiesc. Inițiatorii anunță însă că ”lupta continuă”.

autor
Cristian Anton

Comisia Europeană a respins miercuri inițiativa cetățenească a Consiliului Național Secuiesc (CNS) privind acordarea unui statut special ”regiunilor cu caracteristici naționale, etnice, culturale, religioase sau lingvistice care diferă de zonele înconjurătoare”.

Practic, Comisia Europeană a dat aviz negativ întocmirii unei legiferări specifice la nivelul Uniunii Europene care ar fi făcut ulterior posibilă înființarea Ținutului Secuiesc ca regiune autonomă pe teritoriul României.

Documentul integral al Comisiei Europene, prin care se motivează decizia sa, poate fi descărcat și consultat la finalul acestui articol. 

După cum era de așteptat, inițiatorii maghiari din Transilvania au reacționat vehement la adresa Comisiei Europene. ”Iniţiatorii din Transilvania consideră inacceptabil răspunsul negativ al Comisiei Europene la iniţiativa cetăţenească privind protecţia minorităţilor naţionale şi promit continuarea demersului”, scrie agenția maghiară de presă Hirado.

Secuii spun că decizia Comisiei Europene este ”descurajatoare și revoltătoare”

Pentru noi, această decizie este inacceptabilă”, a declarat Balázs Izsák, preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc (CNS) și iniţiatorul iniţiativei cetăţeneşti.

Acesta a precizat că instituţia europeană i-a informat miercuri că nu va iniţia un proces legislativ pe baza iniţiativei cetăţeneşti europene intitulate „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi sustenabilitatea culturilor regionale”. „Aceasta echivalează cu un refuz”, a spus Balázs Izsák.

Pentru CNS, însă, „lupta nu s-a încheiat” – transmite politicianul maghiar. Balasz a promis că după analizarea motivării de 25 de pagini va fi prezentat următorul plan de acţiune. Anterior, președintele CNS spunea că va apela la instanța europenă.

Decizia de la Bruxelles este considerată „descurajatoare şi revoltătoare” şi de către europarlamentarul Loránt Vincze, preşedintele Uniunii Federative a Naţionalităţilor Europene (FUEN). Acesta a subliniat, la rândul său, că „lupta pentru sprijinirea la nivel european a comunităţilor naţionale autohtone continuă”.

Răspunsul Comisiei Europene cu privire la ”atenția specială” pentru regiunile cu caracteristici etnice

Comisia Europeană a publicat miercuri răspunsul său la Inițiativa Cetățenească Europeană (ICE) privind „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor și sustenabilitatea culturilor regionale”.

A unsprezecea inițiativă care a primit un răspuns formal din partea Comisiei. Cetățenii au solicitat să se acorde o atenție specială, în cadrul Politicii de coeziune a UE, regiunilor cu caracteristici naționale, etnice, culturale, religioase sau lingvistice care diferă de zonele înconjurătoare.

Comisia a analizat cu atenție propunerile cetățenilor și a concluzionat că, deși unele propuneri nu intră în competența UE, deoarece ar interfera cu structura constituțională existentă a statelor membre în cauză, altele sunt deja acoperite de actuala politică de coeziune, datorită garanțiilor sale solide care promovează incluziunea și egalitatea de tratament a minorităților, precum și respectul pentru diversitatea culturală și lingvistică.

În consecință, nu va fi propusă nicio nouă legislație ca răspuns la această ICE. Cu toate acestea, Comisia va continua să asigure accesul nediscriminatoriu la finanțarea Uniunii și să monitorizeze și să sprijine acțiunile statelor membre pentru a garanta egalitatea de tratament în implementarea politicii de coeziune”, se arată într-o comunicare oficială a Comisiei Europene.

Etichete: Comisia Europeana, Tinutul Secuiesc, Transilvania, refuz, infiintare,

Dată publicare: 04-09-2025 10:01

