Deși ponderea comerțului cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay în totalul schimburilor externe ale României este modestă (0,27% la export și 0,33% la import), activitatea este concentrată la nivelul unui număr redus de firme cu potențial ridicat, care realizează 39% din exporturi și 22% din importuri, transmite Agerpres.

În analiza sa, Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică (INS) subliniază că, dintre cele patru țări, Brazilia este partenerul cel mai important. Exporturile României către această țară au reprezentat 86,1% din totalul exporturilor către Mercosur, iar importurile – 58,5%. Cele mai importante exporturi au fost în capitolele: reactoare nucleare, mașini și echipamente mecanice (84), vehicule terestre și piese (87), echipamente electrice (85), cauciuc (40) și metale (72). La importuri, principalele categorii au fost reziduuri și deșeuri alimentare (23), tutun (24), vehicule și echipamente pentru căi ferate (86), pastă de lemn (47) și cafea (9).

Concentrarea comerțului la nivelul firmelor

Analiza INS arată un grad ridicat de concentrare a exporturilor: 13 firme realizează 75% din exporturile României în această regiune, iar 20 de firme dețin 80% din exporturi. Trei dintre acestea depășesc 50% din activitatea lor de export către Mercosur, iar două sunt cu capital românesc, având 89%, respectiv 100% din exportul total. La importuri, concentrarea este mai redusă: 20 de firme realizează 80% din volumul importurilor, iar șapte dintre ele sunt specializate în produse din această regiune, cu o cotă de piață de aproximativ 40%.

INS, pilon al statisticii oficiale

Tudorel Andrei a concluzionat că datele statistice, prin analiza lor în profunzime, „ajută la îmbogățirea cunoașterii unui fenomen”, iar rolul INS este esențial în procesul de aderare a României la OCDE, domeniul statistic fiind unul dintre cele prioritare în evaluările experților internaționali.