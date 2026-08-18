Documentul este eliberat în toată țara pentru românii care au mai mult de 14 ani, printr-un program finanțat prin PNRR, care se finalizează pe 31 august. Până acum, peste două milioane de persoane au primit noul act de identitate, mai puțin de jumătate din ținta stabilită inițial de autorități.

Corespondent Știrile PRO TV: „2.416.057 de cărți electronice de identitate au fost eliberate până acum în toată țara. Dintre acestea, doar vreo 2,2 milioane au fost eliberate gratuit prin PNRR. Restul sunt cărți de identitate emise pentru copii sub 14 ani sau reemise în caz de pierdere sau furt, pentru care se plătește taxa de 70 de lei. Iată aici topul județelor în care au fost emise cele mai multe cărți de identitate electronice. Pe primul loc se află Capitala, unde au fost eliberate peste 234.000 de documente, urmată de județele Timiș, Cluj, Iași și Constanța, cu sub 100.000 de documente fiecare.

Interesant este că, la nivelul întregii țări, aproape 10% dintre cei care și-au luat o carte de identitate nouă au refuzat ca aceasta să fie cu cip electronic. Cei mai mulți sunt din județele Tulcea, Ialomița, Argeș și Buzău. Aici, așadar, sunt oameni care au solicitat carte de identitate simplă din diferite motive. Dar atenție, cu un astfel de document nu puteți ieși din țară și nici nu veți putea accesa serviciile electronice.

România se chinuie de ceva vreme să implementeze acest proiect. Proiectul-pilot a fost demarat în Cluj în 2021 și se dorea extinderea lui la nivel național din 2023. Ținta inițială asumată pentru a obține o finanțare PNRR de 150 de milioane de euro era emiterea a cinci milioane de cărți electronice de identitate până anul acesta. Din cauza întârzierilor mari în derularea procedurilor și apoi din cauza dificultăților tehnice în implementare, statul nu a reușit să respecte aceste ținte, dar a renegociat succesiv condițiile, așa încât ținta prin PNRR asumată de autorități este de 2,1 milioane de cărți electronice de identitate, care a fost atinsă deja. Chiar și așa, documentul va fi eliberat în continuare gratuit până pe 31 august tuturor persoanelor de peste 14 ani care solicită pentru prima dată un act de identitate sau celor care doresc să își schimbe vechile cărți de identitate, chiar dacă acestea sunt încă valabile. E important de precizat că acest nou document vă va permite să călătoriți fără probleme în orice țară a Uniunii Europene, dar și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Confederația Elvețiană și în alte state care o recunosc ca atare, de exemplu Moldova sau Turcia. De asemenea, vă va permite să vă autentificați online și să accesați servicii electronice, fără să vă deplasați la ghișeu. Dar și să semnați electronic, cu valoare juridică, un document electronic, folosind certificatul pentru semnătură înscris pe cartea de identitate.”