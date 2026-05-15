Mesajele, trimise de pe numere necunoscute, uneori cu prefixe internaționale precum +63 (Filipine), susțin că destinatarul ar fi încălcat reguli de circulație și trebuie să achite urgent o sumă de bani pentru a evita penalități suplimentare.

În unele cazuri, utilizatorii sunt presați să plătească într-un interval foarte scurt și sunt direcționați către site-uri care imită platforme oficiale de plată. Printre acestea se numără pagini-clonă care încearcă să reproducă interfața Ghiseul.ro, însă folosesc domenii false create pentru a colecta date bancare.

„Escrocii te amenință cu penalități de 30% dacă nu plătești urgent și îți oferă un link fals către o pagină care imită site-ul de plăți oficial”, a transmis Ministerul Transporturilor.

Reprezentanți instituției au precizat că nu emit amenzi și nu trimit notificări de plată prin SMS. Autoritățile subliniază că astfel de mesaje sunt caracteristice tentativelor de phishing și se bazează pe inducerea panicii și a urgenței.

„Urgența falsă: Mesajele care te presează să plătești „până la miezul nopții” sunt un semn clar de fraudă. Infractorii vor să te facă să acționezi sub impulsul momentului”, mai precizează autoritățile.

Ce să faci dacă primești mesajul