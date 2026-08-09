România intră din nou sub caniculă. Disconfort termic ridicat, de luni până miercuri | HARTĂ

Potrivit meteorologilor, vor fi caniculă şi temperaturi deosebit de ridicate, luni în vestul ţării, marţi în vest, nord-vest, în sud şi pe arii restrânse în rest, iar miercuri, local în sud-sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 şi 36 de grade, iar marţi în Câmpia de Vest vor atinge 37...38 de grade, scrie Agerpres.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, luni în regiunile vestice şi sud-vestice, marţi îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri local în sudul teritoriului.

Nopţile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul şi sudul ţării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest şi pe litoral, până la 22...23 de grade.