România intră din nou sub caniculă. Disconfort termic ridicat, de luni până miercuri | HARTĂ

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Inquam Photos / Mălina Norocea

ANM a emis, duminică, o informare de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopţi tropicale, valabilă în toată ţara, de luni, ora 10:00, până miercuri, ora 21:00.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit meteorologilor, vor fi caniculă şi temperaturi deosebit de ridicate, luni în vestul ţării, marţi în vest, nord-vest, în sud şi pe arii restrânse în rest, iar miercuri, local în sud-sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 şi 36 de grade, iar marţi în Câmpia de Vest vor atinge 37...38 de grade, scrie Agerpres.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, luni în regiunile vestice şi sud-vestice, marţi îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri local în sudul teritoriului.

Nopţile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul şi sudul ţării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest şi pe litoral, până la 22...23 de grade. 

Cod galben pentru șapte județe

ANM a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de caniculă pentru judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureş, valabilă 24 de ore, de luni, ora 10:00, până marţi, ora 10:00.

Luni, în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj şi Maramureş, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, local va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33...34 de grade în Maramureş şi nord-vestul Transilvaniei şi 34...36 de grade în Banat şi Crişana, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 21...23 de grade în dealurile vestice. 

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Sursa: Agerpres

Etichete: canicula, vremea pe regiuni,

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