Cele mai multe companie care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 1.192 (număr în scădere cu 1,89% față de primul semestru din 2025), urmat de județele Cluj, cu 657 de firme suspendate (-5,19%), Bihor, cu 494 (+12,79%), Iași, cu 488 (+2,74%), Brașov cu 418 (+0,72%), Timiș, cu 394 (+7,07%) și Neamț, cu 368 (-10,46%).

La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Giurgiu, respectiv 45 (-41,56% față de perioada ianuarie-iunie 2025), Ialomița (46, -20,69%), Tulcea (51, -29,17%), Covasna (62, -11,43%), Brăila (63, -23,17%) și Teleorman (75, -35,34%).

Potrivit sursei citate, cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității firmelor s-au raportat în județele Caraș-Severin (+54,55%), Maramureș (+36,64%) și Teleorman (+22,95%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost înregistrate în județele Giurgiu (-41,56%), Vrancea (-35,34%) și Tulcea (-29,17%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, respectiv 1.213 (+49,02%), alte activități de servicii 807 (+88,55%) și activități profesionale, științifice și tehnice 617 (+76,29%).

În iunie 2026, au fost consemnate 1.486 suspendări de activitate, cele mai multe în București (180) și în județele Cluj (152), Maramureș (94), Brașov (68) și Timiș (68).