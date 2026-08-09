Acestea pot fi controlate de pe telefon, și le permit proprietarilor să aibă grijă de plante, chiar dacă pleacă în vacanță, la sute de kilometri distanță.

Horticultorii spun însă că tehnologia nu este suficientă.

Sistemele automate de irigare pot fi programate să ude la anumite intervale de timp și pot fi pornite sau oprite de la distanță. Cei care vor să le gestioneze din telefon, trebuie sa îngroape în pământ o vană care funcționează ca un robinet împreună cu un dispozitiv inteligent, conectat la o aplicație.

Lucian Marin, administrator la o firmă de dispozitive inteligente: „Sunt niște dispozitive electronice pe care le poți conecta la internet, la diverse sisteme de comunicare și le gestionezi din aplicație. Există și un cititor, care ți zice daca ploua afară și să nu mai pornești. Există niște dispozitive mai mici folosite pentru ghivece, pe care le ai acționabile în casă”.

Specialiștii recomandă udarea prin picurare sau cu aspersoare și atrag atenția că plantele nu vor apa în miezul zilei. Se evaporă rapid, iar frunzele pot fi afectate de temperaturile ridicate.

Nicoleta Letan, inginer horticultor: „Să respectăm câteva reguli simple. Să punem planta la locul potrivit, să găsim exact plantele de care avem nevoie în curte. Să fim atenți la tipul de sol este din punctul meu de vedere absolut interzis să udăm plantele în timpul zilei în această grădină udăm plantele o dată la două zile”.

Tot mai mulți aleg și plante rezistente la secetă, care suportă ușor temperaturile ridicate și au nevoie de mai puțină atenție pe timpul verii.

Corespondent Știrile PRO TV: „În zilele caniculare, plantele din apartamente sau de pe terase au nevoie de mai multă grijă ca să reziste temperaturilor ridicate. Specialiștii recomandă udarea lor zilnică, de preferat dimineața devreme sau seara, când soarele nu mai este puternic. La fel de important este și ghiveciul: acesta trebuie să fie potrivit mărimii plantei, astfel încât rădăcinile să aibă suficient spațiu și să nu se usuce”.

Prețul unui sistem automat de irigații începe de la 500 de lei, iar instalarea lui costă, în medie, 1.500 de lei.