Ca răspuns la intensificarea atacurilor, Turcia 'a solicitat instituirea unui mecanism pentru declararea unui moratoriu', a afirmat Hakan Fidan în cadrul unui interviu în direct acordat agenției oficiale de știri Anadolu, potrivit Agerpres.

'Conflictul s-a extins în întreaga zonă a Mării Negre. Inițial, țintele erau porturile și navele militare. Acum, sunt atacate fără discriminare toate navele comerciale', a deplâns situația ministrul, menționând că 'navele deținute de turci sau care arborează pavilionul Turciei sunt, de asemenea, lovite'.

Ankara, care întreține relații strânse atât cu Moscova, cât și cu Kievul, condamnase deja marți atacurile cu drone care au avut loc cu o zi înainte în Marea Neagră împotriva a două nave aparținând unor companii de transport maritim turcești, soldate cu rănirea unor membri ai echipajului.