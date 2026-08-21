În cea mai mare parte a țării va fi în vigoare un Cod galben, temperaturile maxime urmând să se situeze, sâmbătă, între 33 și 37 de grade Celsius.

COD GALBEN - 22 august, ora 10:00 – 23 august, ora 10:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală

Sâmbătă, 22 august, în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa între 33 și 37 de grade.

Local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în Câmpia Română.

În jumătatea sudică a țării, noaptea va fi tropicală, cu minime de 19...22 de grade.

COD PORTOCALIU - 22 august, ora 10:00 – 23 august, ora 10:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, noapte tropicală

Zone afectate: județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași

În județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași, vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, iar în sudul județelor Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman se vor atinge 38 de grade.

Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 18...22 de grade.

Prognoza pentru București

21.08.2026, Ora 10:00 – 22.08.2026, Ora 10:00

Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, cu înnorări în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă va fi de 16...18 grade.

22.08.2026, Ora 10:00 – 23.08.2026, Ora 10:00

Vremea va fi în continuare caniculară, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalului, când va crește probabilitatea pentru averse slabe, cu cantități de apă de 1...2 l/mp. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

23.08.2026, Ora 10:00 – 24.08.2026, Ora 10:00

Valul de căldură va persista, va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare la începutul zilei și, posibil, din nou seara, când vor fi averse și descărcări electrice. Se vor acumula cantități de apă de 3...5 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, posibil cu intensificări seara, cu rafale de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade.