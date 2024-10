Explicațiile meteorologilor pentru vremea neobișnuită din România. Totul s-ar putea schimba pe parcursul iernii

De exemplu, la Drobeta Turnu Severin, după prânz, termometrele au indicat peste 26 de grade Celsius. Pentru cei care detestă frigul, meteorologii spun că vin alte patru săptămâni neobișnuit de plăcute, dar să nu ne pierdem speranța că vom avea sărbători cu zăpadă.

Chiar dacă suntem cu un picior în luna noiembrie, a fost o zi perfectă în jumătatea de sud a țării. 20 de grade Celsius la umbră arată termometrele în București la final de octombrie, cu 8 grade mai mult decât ar trebui să fie în mod normal și cu cât ne îndreptăm mai către sud-vest, cu atât e mai cald. Chiar și în zonele de munte temperaturile sunt cu mult peste cele potrivite momentului.

Oana Catrina - meteorolog al ANM: „Am avut parte de o advecție de aer cald de la latitudini sudice, motiv pentru care temperaturile au urcat frecvent peste 20 de grade. Iar de perspectivă, până spre 2 noiembrie ne vom bucura în continuare de valori de temperatură cu mult mai mari față de cele normale din această perioadă din an."

Estimările Centrului European de Prognoză arată că inclusiv în ultima lună de toamnă, temperaturile medii vor fi cu un grad sau două peste cele normale, și abia la început de decembrie ar trebui să ne așteptăm la semne de iarnă. Ce nu pot spune deocamdată specialiștii este dacă se întorc sau nu zăpezile.

Florinela Georgescu - directorul de prognoză al ANM: „Știm cu toții că ne aflăm într-o perioadă cu ierni mai calde, mai ușoare, chiar și așa nu au lipsit perioadele cu fenomene mai severe. E de așteptat să se întâmple asta și în acest an. Faptul că suntem acum cu temperaturi peste normal nu înseamnă că vom continua așa pe tot parcursul iernii."

Primele ninsori au căzut deja la munte în septembrie și am bifat temperaturi sub zero grade în centrul țării.

