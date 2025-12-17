Avertizare ANM de fenomene periculoase imediate. Cod galben în 20 de județe

Vremea
17-12-2025 | 08:20
ceata
Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în orele următoare în localităţi din 20 de judeţe.

autor
Stirileprotv

Astfel, până la ora 10:00, în zone din Constanţa, Tulcea, Cluj şi Botoşani, ceaţa va determina vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

Acelaşi fenomen afectează, până la ora 9:00, şi localităţi din judeţele Brăila, Ialomiţa, Argeş, Prahova, Buzău, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Teleorman, Harghita, Arad, Bihor, Timiş, Olt, Mehedinţi şi Alba.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Sursa: Agerpres

Etichete: anm, ceata,

Dată publicare: 17-12-2025 08:20

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Vremea azi, 17 decembrie. Temperaturi neobișnuit de calde la munte. Vor fi chiar și 14 grade
Vremea
Vremea azi, 17 decembrie. Temperaturi neobișnuit de calde la munte. Vor fi chiar și 14 grade

Miercuri atmosfera se menține închisă și rece în zonele joase din sudul țării, iar în Lunca Dunării temperaturile nu reușesc să treacă de 2 grade.

Va ninge de Crăciun. Meteorologii au anunțat unde va fi zăpadă de sărbători
Vremea
Va ninge de Crăciun. Meteorologii au anunțat unde va fi zăpadă de sărbători

Vestea pe care o așteaptă în primul rând copiii, care vor fi în vacanță: va ninge de Crăciun în București și jumătatea de sud a țării.

Vremea azi, 16 decembrie 2025. Temperaturi neobișnuit de ridicate, însă apare ceața în unele zone
Vremea
Vremea azi, 16 decembrie 2025. Temperaturi neobișnuit de ridicate, însă apare ceața în unele zone

Ziua de marți începe cu nori de joasă altitudine sau ceață în ținuturile sudice, în regiunile vestice și în centrul României. Avem 27 de județe care se află, până la ora 9 sau până la ora 10, sub Coduri galbene de ceață densă și vizibilitate redusă.

Recomandări
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă
Stiri Politice
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă

Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15:00, la Palatul Victoria, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie.

Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989
Stiri actuale
Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989

Miercuri se împlinesc 36 de ani de când, la Timișoara, au căzut primii oameni loviți de gloanțe, pentru că au avut curajul să se ridice împotriva comunismului.

Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European
Stiri Politice
Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla de miercuri până vineri la Bruxelles, unde va participa la Summitul UE- Balcanii de Vest şi la Consiliul European, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Decembrie 2025

47:43

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28