Avertizare ANM de fenomene periculoase imediate. Cod galben în 20 de județe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în orele următoare în localităţi din 20 de judeţe.

Astfel, până la ora 10:00, în zone din Constanţa, Tulcea, Cluj şi Botoşani, ceaţa va determina vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

Acelaşi fenomen afectează, până la ora 9:00, şi localităţi din judeţele Brăila, Ialomiţa, Argeş, Prahova, Buzău, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Teleorman, Harghita, Arad, Bihor, Timiş, Olt, Mehedinţi şi Alba.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

