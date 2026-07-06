În zona Banatului, media temperaturilor maxime va fi de 30 de grade, în primele trei zile, apoi va scădea, astfel încât se vor înregistra 28 de grade în data de 9 iulie. După aceasta, se poate remarca o creștere treptată a mediei maximelor termice până spre 34 de grade, în ziua de 14 iulie, valoare care se va menține până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni analizate. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor porni de la o medie de 15 grade, în data de 6 iulie, vor crește până spre aproximativ 17 grade, în ziua de 8 iulie, după care vor fi în scădere și se va atinge valoarea mediată de 13 grade, în perioada 10-11 iulie. Ulterior, se poate evidenția o creștere a minimelor termice, astfel că la finalul intervalului se va înregistra o medie de 17 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în perioada 6-8 iulie și în intervalul 13-19 iulie.

În Crișana, maximele termice vor porni de la o medie de 29 de grade, în zilele de 6 și 7 iulie, după care vor scădea spre aproximativ 25 de grade, în data de 9 iulie. Ulterior, se poate observa o creștere treptată a temperaturilor maxime, astfel că, mediat, se vor înregistra 32 de grade, în perioada 13-19 iulie. Dacă se face raportare la media temperaturilor minime, aceasta va fi de 14 grade, la începutul primei săptămâni analizate, apoi va crește spre 16 grade, în 8 iulie, după care o scădere până spre aproximativ 12 grade, în data de 10 iulie. După aceasta, se observă o nouă creștere a mediei minimelor termice, astfel că, la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de referință, se vor atinge 17 grade. Va ploua, cu o probabilitate mai mare în intervalele 6-8 iulie și 13-19 iulie.

În regiunea Transilvaniei, media temperaturilor diurne se va situa în jurul valorii de 26 de grade, în zilele de 6 și 7 iulie, dar se poate evidenția o scădere semnificativă a mediei maximelor termice, astfel încât se vor atinge 22 de grade, în data de 9 iulie. Ulterior, temperaturile maxime vor crește, iar în cea de-a doua săptămână analizată se vor înregistra aproximativ 29 de grade. Media temperaturilor minime va fi de 12 grade, la începutul primei săptămâni, apoi va fi în creștere până spre 14 grade, în data de 8 iulie, însă se observă o scădere semnificativă a mediei temperaturilor din timpul nopții, astfel că se vor atinge aproximativ 10 grade, în perioada 10-11 iulie. După acest interval, se remarcă o creștere a minimelor termice, astfel că, în a doua jumătate a intervalului de referință, vor fi, în medie, 14 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în ambele săptămâni, însă valorile cele mai mari ale cantităților de apă se vor consemna în perioadele 6-8 iulie și 13-19 iulie.

Ploi în Maramureș și Moldova, temperaturi în creștere în a doua săptămână

În Maramureș, în primele două zile din interval, temperaturile diurne vor avea o medie de 27 de grade. În ziua de 9 iulie se remarcă o scădere a maximelor termice spre o medie de 23 de grade, apoi vor fi în creștere și, mediat, se vor înregistra aproximativ 30 de grade în a doua parte a intervalului de analiză. În cazul mediei temperaturilor din timpul nopții, de la 13 grade, în data de 6 iulie, se va crește spre 15 grade, în 8 iulie, apoi se poate identifica scăderea, până la aproximativ 11 grade, din perioada 9-11 iulie. După acest interval, se estimează o nouă creștere a minimelor termice, astfel încât, în cea de-a doua săptămână de referință, media acestora va fi de 14 - 15 grade. Vor fi averse în primele zile (6-8 iulie), cu cele mai mari cantități în data de 8 iulie, apoi probabilitatea de ploaie va crește, din nou, spre finalul intervalului analizat.

În partea Moldovei, luni și marți (6 - 7 iulie), temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această dată, cu valori de 25 - 28 de grade. Zilele de 9 și 10 iulie vor aduce o scădere a mediilor temperaturilor maxime spre 23 de grade, iar zilele de 11 și 12 iulie vor aduce din nou o creștere către medii apropiate de normal. În timpul nopții, minimele medii vor fi de 11 - 16 grade. A doua săptămână a intervalului va aduce maxime medii în creștere, cuprinse între 26 și 32 de grade. Temporar, probabilitatea pentru ploi va fi ridicată, mai ales în zilele de 8 și 9 iulie.

Cum va fi vremea în Dobrogea, Muntenia și Oltenia

În Dobrogea, în cea mai mare parte a intervalului, temperaturile medii vor fi ușor peste cele normale pentru această perioadă, cu valori cuprinse între 27 și 32 de grade. Minimele termice medii se vor încadra între 17 și 21 de grade, cu valori mai mici pe 10 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi temporar ridicată, mai ales în zilele de 8 și 9 iulie și, din nou, la finalul intervalului.

În Muntenia, în prima săptămână a intervalului de prognoză, vor fi maxime medii apropiate de normalul perioadei, cu valori de 28 - 32 de grade, cu excepția zilei de 9 iulie, când vor fi ușor mai scăzute. A doua săptămână va aduce temperaturi ușor peste valorile obișnuite, cu maxime medii de 30 - 34 de grade. Minimele medii se vor încadra între 14 și 19 grade, cu valori mai mici în zilele de 10 și 11 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi în creștere în intervalele 8-10 iulie și 14-19 iulie.

Pentru zona Olteniei, în prima săptămână a intervalului, vor fi maxime medii apropiate de normalul climatologic, cu valori cuprinse între 28 și 33 de grade, mai puțin pe 9 iulie, când vor fi ușor mai coborâte. Temperaturile medii vor crește însă în a doua săptămână, astfel încât vor fi maxime ce se vor încadra între 30 și 36 de grade. Minimele medii vor fi cuprinse între 14 și 20 de grade, mai scăzute în zilele de 10 și 11 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi redusă în cea mai mare parte a intervalului.

La munte, temperaturile vor coborî spre pragul înghețului

La munte, în prima săptămână, media maximelor termice va avea variații între 14 și 22 de grade, fiind ușor mai scăzută în intervalul 8-10 iulie. A doua jumătate a perioadei de referință va fi caracterizată de medii ale temperaturilor diurne cuprinse între 16 și 24 de grade. Minimele medii vor avea valori ce se vor situa între 8 și 14 grade, mai coborâte în intervalul 9-11 iulie, când, la altitudini de peste 2.000 de metri, se vor apropia de pragul înghețului (zero grade). Vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice, îndeosebi în perioadele 7-9 iulie și 14-19 iulie.