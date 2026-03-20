Potrivit meteorologilor, în intervalul orar 10:00 - 18:00, în judeţele Vrancea, Buzău, Ilfov, în vestul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi, precum şi în Capitală, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 65 km/h. Totodată, în Carpaţii de Curbură rafalele vor ajunge la 65 - 75 km/h.

Prognoza de specialitate relevă, totodată, că, în perioada 20 martie, ora 10:00 - 22 martie, ora 18:00, o informare de vânt va viza, în special, jumătatea de est a ţării, unde viteza la rafală

va avea intensificări în general de 40 - 45 km/h, iar în zona montană înaltă de 60 - 70 km/h.

În cursul zilei de vineri, este în vigoare, până la ora 18:00, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă în zone din Dobrogea, estul Munteniei şi sudul Moldovei. În aceste areale, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 65 km/h. În Carpaţii de Curbură, rafalele vor fi de 70 - 80 km/h.

Cum va fi vremea de Paște 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Judeţele afectate de vânt această atenţionare sunt: Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Tulcea şi Vrancea. 

Prognoza în București pentru intervalul 20-22 martie, ora 18:00

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 20.03.2026 Ora 10:00 - 21.03.2026 Ora 08:00

Cerul va fi temporar noros, cu valori termice apropiate de cele specifice datei. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări de 35...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 11...13 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 21.03.2026 Ora 08:00 - 22.03.2026 Ora 08:00

Vremea va fi în general închisă, iar spre dimineață va ploua slab. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări ziua (viteze la rafală de 50...60 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 4...6 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 22.03.2026 Ora 08:00 - 22.03.2026 Ora 18:00

Vremea va fi închisă și temporar va ploua slab. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 35...40 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade.