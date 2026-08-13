„La ora 15:25, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-Alert pentru populația din zona de nord a județului Tulcea”, au anunțat, joi, reprezentanții ISU Tulcea, potrivit News.ro.

Ei au menționat că oamenii au fost avertizați de riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

O alertă a fost emisă în noaptea de miercuri spre joi, iar alta joi dimineață, iar de fiecare dată câte o dronă a pătruns în spațiul aerian național.