Vremea azi, 8 septembrie. Temperaturile ajung la 33 de grade, însă vor fi averse și descărcări electrice în unele zone

Vremea
08-09-2025 | 08:08
Luni avem încă o zi caldă pentru luna septembrie în majoritatea zonelor. În vestul și în sudul țării se vor înregistra 33 de grade. În a doua parte a zilei apar ploi zgomotoase în Crișana, Maramureș, Transilvania și izolat în vestul și în sudul României.

autor
Știrile PRO TV

Cele mai scăzute temperaturi, de 24 de grade, se vor înregistra în depresiuni. În Dobrogea și în Bărăgan continuă vremea frumoasă. Cerul va fi curat pe tot parcursul zilei, vântul va avea intensificări în Dobrogea, iar temperaturile vor ajunge până la 30 de grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim soare, vreme caldă și 29, 30 de grade la amiază. Doar în apropierea munților sunt posibile ploi de scurtă durată.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi foarte frumoasă: soare, câțiva nori inofensivi și temperaturi comparabile cu cele înregistrate duminică.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vor fi mai multe serii de averse abundente, care pot lăsa în urmă peste 35 de litri de apă pe metru pătrat. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile vor ajunge până la 28 de grade.

Ploile vin astăzi și în ținuturile vestice, mai ales în Crișana și în zonele montane. Ploile sunt însoțite de fenomene electrice, căderi de grindină și intensificări ale vântului. Temperaturile, mai ridicate decât duminică, vor ajunge pe la 30 de grade.

În Transilvania o să plouă destul de mult, îndeosebi în vestul provinciei și pe la munte. În perioade scurte de timp se pot acumula peste 35 de litri de apă pe metru pătrat și o să cadă grindină. La amiază vor fi cel puțin 28 de grade la Alba Iulia.

În Oltenia se anunță o zi cu soare și atmosferă plăcută. Spre seară se mai adună norii și izolat o să plouă în zona montană. Se face din nou mai cald decât în mod obișnuit.

În ținuturile sudice predomină vremea frumoasă, dar nu este exclus să vină o ploaie de scurtă durată și pe aici. Temperaturile, în creștere față de duminică, vor ajunge la 32, 33 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București se face din nou foarte cald. Avem soare, atmosferă de vară și o maximă de 31 de grade.

Și marți o să fie foarte cald pentru o zi de septembrie. Domină atmosfera însorită, iar pe la amiază se vor înregistra tot 32 de grade.

Miercuri se mai încălzește puțin și, după prânz, vor fi în jur de 34 de grade. Avem soare toată ziua, câțiva nori inofensivi și un vânt ceva mai activ.

Joi temperatura aerului scade ușor, dar tot cald o să fie. Norii apar doar trecător pe parcursul zilei, iar în noaptea de joi spre vineri, minima coboară la 17 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea rămâne caldă. Vor fi perioade cu soare, dar și înnorări și averse zgomotoase, descărcări electrice și căderi de grindină. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 35 de litri pe metru pătrat.

Marți temperaturile scad în toate masivele. O să plouă pe suprafețe destul de mari, vor fi și tunete, fulgere și intensificări de vânt, iar cantitățile de apă vor depăși 15, 20 l/mp.

Miercuri avem tot vreme caldă, soare cu nori și câteva reprize de ploaie după orele amiezii.

Joi vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. După orele amiezii, se adună norii și o să plouă pe suprafețe restrânse.

Vremea la mare

La mare, se anunță încă o zi frumoasă. Vântul are intensificări trecătoare, iar maximele din stațiuni ajung pe la 28 de grade. Apa mării are în jur de 23 de grade.

Marți vor fi perioade cu soare, dar și ceva înnorări trecătoare după-amiaza. Se încălzește ușor, după prânz se ating 29 de grade, iar vântul crește în intensitate spre seară.

Miercuri temperaturile scad ușor și la amiază vor fi cel mult 26 de grade. Se mai adună norii pe parcursul zilei, însă șansele de ploaie vor fi reduse și vântul va sufla moderat.

Joi atmosfera va fi schimbătoare, vântul se întețește din când în când, iar temperaturile din stațiuni urcă până la 26 de grade. Apa mării va avea în jur de 23 de grade în toate zilele despre care vorbim.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 08-09-2025 08:04

