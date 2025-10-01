Alertă de vânt puternic în București și alte opt județe din țară. ISU face apel la populație

Vremea
01-10-2025 | 20:26
Vânt
Getty Images

Poliția Locală inspectează șantierele din Capitală, iar Administrația Străzilor verifică funcționarea semafoarelor din oraș, în contextul avertizării meteorologice de Cod portocaliu.

autor
Sabrina Saghin

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...85 km/h de joi seară până vineri dimineață, a transmis Autoritatea Națională de Meteorologie.

O serie de măsuri pentru protejarea cetățenilor au fost dispuse de Primăria Capitalei, conform Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Avertizarea meteorologică anunță vijelii și rafale puternice de vânt, conform unui comunicat transmis de Primăria Capitalei.

Astfel, Poliția Locală inspectează șantierele pentru a asigura securizarea utilajelor și verifică stabilitatea structurilor și a panourilor publicitare, aflate pe domeniul public.

Echipele Administrației Străzilor București sunt mobilizate pentru a verifica funcționarea și stabilitatea semafoarelor din oraș.

„Angajații Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) sunt pregătiți să intervină pentru gestionarea arborilor afectați de vijelie în parcurile administrate. Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administrația Străzilor București, Apa Nova și Termoenergetica asigură securizarea șantierelor proprii și au echipe pregătite pentru a remedia rapid eventualele defecțiuni”, menționează sursa citată.

Recomandare ISU

recomandă populației să respecte următoarele măsuri preventive:

- evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;

- sistați activităţile desfăşurate în teren deschis sau la înălţime;

- închideți ferestrele locuinţelor şi altor categorii de construcţii;

- nu atingeți stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ.

Sursa: Agerpres

Etichete: cod portocaliu, vant puternic, alerta,

Dată publicare: 01-10-2025 20:04

