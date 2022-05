Cum îi afectează acest lucru la nivel de înțelegere aflam la emisiunea „Viitor cu Clasă”. Acest subiect a fost dezbătut cu președinta Asociației Mediawise, care formează profesori din toată țara pentru a învăța elevii să navigheze corect pe internet.

Nicoleta Fotiade, expert media, fondator Asociația Mediawise Society: „Informarea este pe locul trei, după distracţie şi socializare, şi e normal să fie aşa. Când spun informare, nu spun neapărat de ştiri. Informare poate să fie şi un do it yourself video pe youtube sau informaţii pentru teme, despre un anumit joc online pe care îl joacă în acel moment. Sunt informaţii care îi ajută pe ei să navigheze în orice situaţie de socializare. Contează ce îi interesează. Este foarte important ca de mici să înţeleagă de ce e important să verificăm o informaţie, să vedem dacă informaţia e corectă sau nu, dacă vine dintr-o sursă credibilă.”

În școli există un singur opțional de educație media, însă nu s-a mai investit de ani de zile în actualizarea lui. Nevoia este uriașă. Studiile arată că elevii de 10-14 ani care petrec mult timp în online își dezvoltă reziliența la mesaje de ură și jigniri, astfel încât au nevoie de învățarea asistată și graduală încă de la grădiniţă.

Nicoleta Fotiade: „Sunt copii de 3-4 ani care se uită la desene animate, poţi începe de acolo. Te poţi uita că părinte cu el la desene animate şi să discutaţi despre personaje, de ce este un conflict acolo , ce face fetiţa, ce face băiatul, de ce crezi că fetița face numai asta şi băiatul doar asta. De exemplu, de ce crezi că prinţesa trebuie salvată de băiat? Nu le-am recomanda părinţilor să cenzureze şi să monitorizeze pentru că îşi vor strica relaţia cu copiii. E important să înţeleagă ce fac acolo, de ce te joc jocul acesta, de ce stai pe Instagram.”

În cadrul orelor de educaţie media Formatorii Asociaţiei Mediawise pun la dispoziţia profesorilor ghidul eMerge pentru a învăţa elevii despre diferenţele de gen şi cum îi afectează acestea pe copii.

Nicoleta Fotiade: „În foarte multe şcoli subiectul egalităţii de gen este un subiect tabu. Cei care au făcut parte din acest proiect s-au uitat la reclame la benzi desenate, la coperţi de reviste şi le-au analizat din perspectiva de gen. De câteva săptămâni mă plimb prin Bucureşti şi văd acele panouri cu reclame la jocurile de noroc. Dacă te uiţi cum sunt reprezentate femeile şi cum sunt reprezentaţi bărbaţii o să ai un şoc. Pentru că avem aceste prejudecăţi şi gândim ca femeia trebuie să fie obiectul frumuseţii, ba uneori chiar prea frumoasă şi cam atât. Bărbatul oferă credibilitate când e la costum.”

Interviul complet îl găsiţi pe stirileprotv.ro la secţiunea Viitor cu Clasă.