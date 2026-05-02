Aşa cum notează Washington Post, acest procent este similar cu cei 59% care au considerat războiul din Irak o greşeală într-un sondaj Post/ABC din mai 2006. Un sondaj Gallup din 1971 arăta că aproximativ şase din zece americani spuneau acelaşi lucru despre războiul din Vietnam.

Aproximativ nouă din zece democraţi consideră în prezent acţiunea militară împotriva Iranului o greşeală, la fel ca 71% dintre independenţi şi 19% dintre republicani.

Opiniile privind paşii următori ai SUA sunt împărţite: 48% dintre respondenţi spun că SUA ar trebui să încheie un acord de pace cu Iranul chiar dacă acesta ar fi mai puţin favorabil pentru SUA, în timp ce 46% cred că SUA ar trebui să preseze Iranul pentru un acord mai bun, chiar dacă asta ar însemna reluarea acţiunilor militare.

Despre economie: Sondajul arată, de asemenea, că 23% dintre americani - aproximativ un sfert - spun că rămân în urmă din punct de vedere financiar, în creştere faţă de 17% în februarie. Alţi 52% spun că au doar suficient pentru a-şi menţine nivelul de trai, iar 24% afirmă că o duc mai bine.

Impactul preţurilor ridicate la combustibil: 44% spun că au redus deplasările cu maşina, 42% că au redus cheltuielile gospodăriei, iar 34% că şi-au schimbat planurile de călătorie sau vacanţă. Jumătate dintre americani se aşteaptă ca preţurile la combustibil să crească în următorul an, în timp ce doar 21% cred că acestea vor scădea.

Sondajul Washington Post/ABC News/Ipsos a fost realizat pe un eşantion de 2.560 de adulţi din SUA, în perioada 24-28 aprilie. Marja de eroare este de +/- 2 puncte procentuale.