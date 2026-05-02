Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş informa, vineri, că poliţiştii din Târgu Mureş au fost sesizaţi că Viorel Gabor, în vârstă de 58 de ani, a plecat voluntar din cadrul unei unităţi spitaliceşti de pe strada Gheorghe Marinescu, din Târgu Mureş.

Potrivit poliţiştilor, la momentul plecării din spital, bărbatul era îmbrăcat în pijamale.Sâmbătă, IPJ Mureş a informat că pacientul plecat din spital a fost găsit decedat.

„Având în vedere natura cazului, atragem atenţia asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situaţii poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiştii subliniază că expunerea repetată la astfel de informaţii poate creşte riscul de comportamente similare”, precizează sursa citată.

În acest context, poliţiştii recomandă tratarea „cu responsabilitate” a acestor subiecte şi încurajează persoanele care se confruntă cu „dificultăţi emoţionale” să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.