Le Figaro scrie că multiplul campion a fost „supersonic”, iar L’Equipe notează că Popovici și-a confirmat statutul, potrivit News.ro.

L'Equipe: Al treilea titlu european consecutiv la 100 m pentru David Popovici, câștigător al unei finale de înaltă clasă în fața lui Egor Kornev

„Înotătorul român David Popovici a câștigat, stabilind totodată un record al competiției (46''56), finala probei de 100 m de la Campionatele Europene, miercuri. El l-a devansat pe rusul Egor Kornev, care a terminat pe locul 2 cu timpul de 46''74 după ce a pornit foarte repede, și pe maghiarul Kristof Milak, care a terminat și el sub 47 de secunde (46''87).

Palmaresul său, deja impresionant pentru un tânăr de 21 de ani, se completează. Câștigător cu timpul de 46''56 al unei finale de 100 m de înaltă clasă în această seară de miercuri, în care primii trei clasați au înotat pentru prima dată sub 47 de secunde, David Popovici și-a confirmat statutul. Românul l-a devansat pe rusul Egor Kornev (46''74), care a pornit foarte puternic, dar a fost ajuns din urmă în a doua jumătate a cursei, precum și pe maghiarul Kristof Milak (46''87)”.

Le Figaro: Supersonic, David Popovici s-a impus pe distanța regină

„Românul David Popovici a fost încoronat campion european la 100 m liber, înregistrând al treilea timp din istorie la finalul unei finale strânse și de foarte înalt nivel, miercuri, la Saint-Denis, unde trei înotători au coborât sub 47 de secunde. Popovici, în vârstă de 21 de ani, a parcurs distanța dus-întors în 46 sec 56/100, la 16 sutimi de recordul mondial al chinezului Pan Zhanle. Pornind cu un ritm foarte rapid, la jumătatea cursei avea un avans de 43 de sutimi față de recordul mondial.

Însă rusul Egor Kornev, care concurează sub statut neutru, a reușit să-l ajungă din urmă pe român după întoarcere, înainte ca Popovici să accelereze în ultimii metri. El a câștigat al treilea titlu european consecutiv la proba regină. Kornev, care marți a fost încoronat în finala probei de 50 m fluture, a terminat pe locul al doilea cu un timp excelent de 46 sec 74/100, adică a cincea performanță din istorie. Medalia de bronz a revenit maghiarului Kristof Milak, care a înotat, de asemenea, sub 47 de secunde (46 sec 87)”.