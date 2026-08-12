''Regulamentul concursului stipulează acum că difuzorul câştigător va fi în mod automat ineligibil pentru a găzdui concursul dacă un conflict armat, o situaţie geopolitică sensibilă sau o altă situaţie afectează în mod semnificativ securitatea sau stabilitatea statului sau a regiunii învecinate'', au anunţat organizatorii Eurovision într-un comunicat.

Eurovision este o coproducţie internaţională a serviciilor audiovizuale publice membre ale Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (UER), organizat în fiecare an de radiodifuzorul din ţara desemnată câştigătoare la ediţia precedentă.

Întrucât UER are şi membri noneuropeni, concursul include şi ţări situate în afara continentului.

În viitor, ''dacă va considera necesar, UER (Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune, n.red.) ar putea solicita o evaluare independentă a securităţii din regiunea câştigătorului'', au precizat organizatorii în comunicat.

În urma acestei evaluări, UER se va consulta cu comitetul executiv al Eurovision pentru a determina dacă ţara câştigătoare ''este în măsură să găzduiască concursul în deplină siguranţă''.

Comunicatul nu vizează nicio ţară în special, însă Israelul a fost la un pas de a câştiga acest concurs televizat în ultimii doi ani, încheind în cele din urmă pe locul al doilea în 2025, dar şi în 2026.

Cinci ţări - Spania, Irlanda, Ţările de Jos, Slovenia şi Islanda - au boicotat de altfel ediţia de la Viena, o premieră, refuzând să participe la competiţie alături de Israel, căruia îi reproşază modalitate în care a dus războiul din Fâşia Gaza, ca represalii la atacurile din 7 octombrie 2023 lansate de mişcarea islamistă palestiniană Hamas.

În viitor, dacă o ţară va fi considerată incapabilă să găzduiască Eurovisionul, UER va desemna o altă ţară gazdă, care va organiza evenimentul ''în nume propriu şi nu va fi obligată să organizeze evenimentul în numele unui alt membru''.

Ucraina a găzduit Eurovisionul la Kiev în anul 2017, deşi, încă din 2014, un conflict era în curs în estul ţării cu separatiştii pro-ruşi susţinuţi de Moscova.

În schimb, în 2023, Ucraina, deşi câştigase competiţia în 2022, nu a putut găzdui concursul din cauza războiului declanşat de invazia pe scară largă lansată de Rusia. Eurovisionul a fost atunci organizat la Liverpool, Regatul Unit, în numele Ucrainei.