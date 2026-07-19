Cei care nu cunosc o regulă locală mai puțin cunoscută riscă amenzi consistente în timpul sezonului turistic, potrivit Express.

Portofino, din Italia, este un pitoresc sat pescăresc situat pe Riviera Italiană. Deși este unul dintre cele mai fotografiate locuri din țară, autoritățile au introdus așa-numitele „zone în care staționarea este interzisă” pentru a combate supraaglomerarea și pentru a menține circulația pe străzile înguste și în zona falezei.

Potrivit Primăriei din Portofino, persoanele care staționează prea mult timp în zonele desemnate pot primi amenzi de până la 275 de euro.

În ce zone se aplică restricțiile pentru turiști

Restricțiile se aplică în unele dintre cele mai aglomerate locuri din Portofino, inclusiv în portul pitoresc, celebra Piazzetta și Molo Umberto I. Turiștii pot face în continuare fotografii, însă nu au voie să blocheze căile de acces, să pozeze perioade îndelungate, să instaleze echipamente foto sau să creeze aglomerație prin staționarea în aceste zone restricționate.

Aceste măsuri sunt aplicate, de regulă, în sezonul turistic de vârf, care se desfășoară între luna aprilie și sfârșitul lunii octombrie, în special în timpul zilei, când numărul vizitatorilor este cel mai mare. Autoritățile locale pot modifica anual perioadele și intervalele orare de aplicare, în funcție de fluxul de turiști.

Fostul primar al orașului Portofino, Matteo Viacava, a declarat că restricțiile au fost introduse pentru a preveni ceea ce el a descris drept „haos anarhic”, provocat de mulțimile care se adună pe străzile înguste ale localității.

Autoritățile spun că măsura reduce aglomerația și crește siguranța

Potrivit autorităților locale, regulile contribuie și la asigurarea accesului în siguranță pentru pietoni și pentru vehiculele de intervenție.

Portofino are mai puțin de 400 de locuitori permanenți, însă atrage sute de mii de vizitatori în fiecare an. Faleza colorată, iahturile de lux și popularitatea în rândul celebrităților au transformat localitatea într-una dintre cele mai cunoscute destinații de vacanță din Italia.

Popularitatea satului a crescut puternic odată cu dezvoltarea rețelelor sociale, turiștii stând frecvent la coadă pentru a face fotografii cu portul în fundal. Autoritățile locale susțin că zonele în care staționarea este interzisă contribuie la reducerea aglomerației și la păstrarea unei experiențe plăcute pentru toți vizitatorii.

Autoritățile recomandă turiștilor să se informeze cu privire la legislația și regulile locale înainte de a călători în străinătate. Verificarea acestora înainte de plecare îi poate ajuta pe vizitatori să evite amenzile neașteptate și să se bucure fără întreruperi de cele mai populare atracții turistice din Italia.