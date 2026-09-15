Bărbatul avea 32 de ani când s-a prezentat la un spital din Wenzhou, provincia Zhejiang, acuzând dureri abdominale. Investigațiile au scos la iveală un corp străin blocat în duoden, prima porțiune a intestinului subțire, scrie Tiramillas.

Medicii au constatat că obiectul era un termometru cu mercur. În acel moment, bărbatul și-a amintit că îl înghițise accidental la vârsta de 12 ani, însă nu le spusese părinților de teamă. Pentru că nu avusese simptome importante după incident, episodul a fost în cele din urmă uitat.

Termometrul putea provoca o tragedie

Vârful termometrului apăsa direct pe peretele intestinal, ceea ce putea duce la perforație și hemoragie internă severă.

Mai mult, obiectul conținea mercur. În cazul în care sticla s-ar fi spart, substanța toxică ar fi putut fi eliberată în organism.

Medicii au decis să intervină chirurgical pentru a îndepărta termometrul. Operația a durat aproximativ 20 de minute, iar obiectul a fost extras aproape intact, după circa două decenii petrecute în corpul pacientului. Marcajele de pe termometru dispăruseră însă în mare parte în timp.

Cazul este cu atât mai neobișnuit cu cât bărbatul și-ar fi putut continua viața fără să afle vreodată că termometrul se afla încă în organismul său. Lipsa unor simptome serioase după accidentul din copilărie a făcut ca acesta să uite complet episodul.

Situația demonstrează că obiectele înghițite accidental nu sunt întotdeauna eliminate în mod natural. În anumite condiții, corpurile străine se pot bloca în tractul digestiv și pot rămâne acolo ani întregi, provocând în cele din urmă complicații.

Un caz similar, după 20 de ani

Nu este singurul caz de acest fel. În 2026, un caz publicat în American Journal of Case Reports a descris un bărbat care avea o periuță de dinți de 18 centimetri blocată în sistemul digestiv, după ce o înghițise accidental cu aproximativ 20 de ani înainte.

În cazul pacientului din Wenzhou, medicii au reușit să îndepărteze termometrul înainte ca acesta să provoace o perforație intestinală. Un accident din copilărie, ținut secret timp de două decenii, s-a transformat astfel într-un caz medical extrem de neobișnuit și potențial periculos.