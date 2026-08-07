În urma unui sondaj realizat în rândul a 4.000 de localnici cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, din 150 de orașe din întreaga lume, Tokyo a ocupat primul loc în clasamentul dedicat celor născuți între 1997 și 2012, potrivit Euronews.

Participanții au fost rugați să evalueze nivelul general de fericire și bucuria resimțită în viața de zi cu zi, calitatea și accesibilitatea restaurantelor, viața de noapte și divertismentul, posibilitatea de a se deplasa pe jos, sentimentul de apartenență la comunitate și ușurința de a-și face noi prieteni.

Capitala Japoniei a obținut cel mai bun punctaj datorită rezultatelor excelente în ceea ce privește fericirea și calitatea vieții de noapte, deși doar o treime dintre cei chestionați consideră că o ieșire în oraș este accesibilă ca preț.

Ce apreciază tinerii la orașele în care trăiesc

Porto s-a clasat pe locul al doilea din mai multe motive, printre care sentimentul puternic de comunitate și prețurile accesibile pentru mesele în oraș, ieșirile la băuturi și accesul la artă și cultură.

Toți reprezentanții Generației Z chestionați au descris, de asemenea, al doilea oraș ca mărime din Portugalia drept frumos.

Pentru tinerii din Melbourne, scena culturală este cea care a adus orașului australian locul al treilea, 97% dintre respondenți apreciind faptul că pot găsi spectacole de teatru independent, muzică live, comedie și improvizație aproape în fiecare seară a săptămânii.

Restaurantele și posibilitățile de a lua masa în oraș în Melbourne au fost, de asemenea, evaluate pozitiv de participanții la sondaj, deși orașul în sine nu este considerat deloc accesibil ca prețuri.

Pe locul al patrulea, Edinburgh a depășit Londra și a devenit orașul britanic cel mai bine clasat datorită numeroaselor spații verzi, vieții de noapte și programelor culturale, în special Festivalului Internațional de la Edinburgh, care oferă bilete la preț redus persoanelor sub 30 de ani.

De altfel, 90% dintre cei chestionați au declarat că sunt mai fericiți trăind în Edinburgh decât în orice alt loc în care au locuit.

Shanghai completează primele cinci poziții, 76% dintre respondenții din Generația Z afirmând că este ușor să cunoască oameni noi și să-și facă prieteni.

Time Out a descris orașul chinez drept un „oraș sociabil și relativ accesibil, în care tinerii au acces la viață de noapte, cultură și o gamă tot mai largă de spații de socializare”.

Zece orașe europene au intrat în top 20

Printre celelalte orașe europene prezente în primele 20 se numără Copenhaga, Berlin, Valencia, Napoli, Cracovia, Paris, Atena și Viena.

Cele mai bune orașe din lume pentru Generația Z în 2026