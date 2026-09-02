Expertul în turism Simon Calder a alcătuit o listă cu 10 destinații pe care le consideră ideale pentru o escapadă în Mediterana la început de toamnă, potrivit Express.

Temperaturile sunt mai plăcute, mulțimile de turiști se răresc, iar Marea Mediterană este, potrivit expertului, la cea mai ridicată temperatură a anului.

Coasta Croației, mai plăcută după ce scad temperaturile

Prima recomandare este coasta Croației, despre care Calder spune că devine „mult mai plăcută” atunci când temperaturile încep să scadă.

Expertul recomandă în special Istria, în nord, unde vița-de-vie și măslinii „ajung la perfecțiunea deplină a maturității”.

Peninsula este împărțită între Croația, Slovenia și Italia, însă cea mai mare parte a teritoriului său aparține Croației.

Stațiuni precum Opatija, în nord-est, și Rovinj, în vest, sunt „mai atrăgătoare” în această perioadă, potrivit lui Calder.

Split și Dubrovnik, mai ușor de descoperit în septembrie

Pe lista expertului se află și două dintre cele mai cunoscute destinații croate: Split și Dubrovnik.

„Minunile antice” ale celor două orașe sunt „mai ușor de apreciat” în septembrie, când temperaturile nu mai sunt la fel de ridicate.

Iubitorii de natură pot opta pentru drumeții pe insula Hvar, despre care Calder spune că sunt „probabil mai ușor de făcut” decât în luna iulie.

În Split, turiștii pot descoperi ruine romane antice, plaje și atmosfera specifică orașelor de coastă. Dubrovnik, aflat la aproximativ 230 de kilometri spre sud, impresionează prin zidurile medievale, palate, telecabină și Stradun, principala arteră a orașului vechi.

Corsica și nordul Spaniei, paradis pentru iubitorii de drumeții

Pentru cei care preferă muntele în locul plajei, septembrie este o perioadă excelentă pentru drumeții în Corsica și nordul Spaniei.

Calder spune că această perioadă este „cea mai potrivită” pentru astfel de aventuri și anunță că, la jumătatea lunii, va parcurge o porțiune din Camino Primitivo.

Traseul de pelerinaj către Santiago de Compostela se întinde pe aproximativ 322 km în nordul Spaniei.

Corsica este, la rândul său, considerată una dintre cele mai bune destinații de pe continent pentru drumeții. Aici se află GR20, unul dintre cele mai cunoscute trasee de lungă distanță din Europa, care se întinde pe aproximativ 200 km, între Calenzana și Conca.

O alternativă mai puțin solicitantă este Mare e Monti, care combină peisajele montane cu cele de coastă. Pentru o excursie de o zi, turiștii pot alege traseul Trou de la Bombe.

Santorini și Coasta Amalfi scapă de aglomerația verii

Santorini și Coasta Amalfi sunt alte două destinații pe care Calder le recomandă pentru luna septembrie.

Cele două locuri devin „mai plăcute” în această perioadă, când dispar o parte dintre vedete și turiștii care le urmează, potrivit expertului.

În Santorini, printre atracțiile principale se numără Fira, capitala aflată pe stâncă, și Oia, celebră pentru bisericile cu domuri albastre și apusurile spectaculoase.

Coasta Amalfi îi așteaptă pe turiști cu sate pitorești, terase pline de citrice și magazine exclusiviste. Printre cele mai cunoscute destinații se numără Positano, Amalfi și Ravello.

Trei insule unde sezonul continuă până în noiembrie

Lista este completată de Malta, Sicilia și Creta, trei destinații mediteraneene care, potrivit lui Calder, rămân atractive chiar și până în luna noiembrie.

În Malta, turiștii pot descoperi capitala Valletta, orașul fortificat Mdina și Laguna Albastră de pe insula Comino.

Sicilia oferă o combinație spectaculoasă de orașe istorice și peisaje vulcanice. Printre obiectivele recomandate se numără Palermo, Taormina, Siracuza, Agrigento și Muntele Etna, în timp ce Ragusa, Noto și Modica sunt printre localitățile preferate de turiști.

În Creta, printre locurile considerate de neratat se numără centrul vechi din Chania, plaja Elafonissi și ruinele antice ale Palatului Knossos.