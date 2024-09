Top destinații culinare în lume pentru gurmanzi pasionați. Țările în care vei descoperi cele mai bune mâncăruri

Explorarea bucătăriei locale, încercarea mâncărurilor pe care nu le găsești în altă parte și savurarea ingredientelor proaspete sunt aspecte care se adaugă la experiența totală a unei destinații de vacanță. Așadar, dacă vrei să trăiești din plin experiența gastronomică supremă, iată top destinații culinare în lume pentru gurmanzi pasionați.

Franța

De la baghetele proaspăt coapte ale brutăriilor locale până la restaurantele cu stele Michelin din Paris, francezii iau mâncarea foarte în serios. Asta face ca Franța să fie o destinație populară pentru gurmanzii care doresc să mănânce, să bea și să viziteze o țară fascinantă, renumită pentru bucătărie, cultură și modă. Deși multe dintre preparatele emblematice ale Franței sunt foarte cunoscute, nu există o modalitate mai satisfăcătoare de a le savura decât să le consumi acolo unde au fost perfecționate.

O vizită la Cité du Vin, muzeul interactiv al vinului din Bordeaux, este obligatorie dacă ești pasionat de vin. Iată câteva dintre mâncărurile franceze pe care nu trebuie să le ratezi:

Boeuf Bourguignon

Boeuf bourguignon este o tocană clasică cu carne de vită fiartă în vin roșu pentru a o frăgezi. Odată considerată o mâncare a țăranilor, mulți francezi consideră această tocană de vită drept mâncarea lor națională. Dacă vrei să te bucuri de boeuf bourguignon la cel mai gustos nivel, comandă-l acolo unde a apărut: în Burgundia. Acolo îl vei găsi preparat cu ingrediente locale, inclusiv vin roșu de Burgundia și carne de vită Charolais. Savurează această tocană plină de legume care se gătește lent, timp de una sau două zile, pentru a-și dezvolta aroma consistentă.

Salade Niçoise

Plină de roșii gustoase, fasole verde crocantă, măsline negre și ouă fierte tari, Salade Niçoise este la fel de încântătoare pentru ochi cât și pentru papilele gustative. Deși bucătăria franceză este adesea percepută ca fiind „greoaie,” salatele sunt o parte esențială a aproape fiecărei mese franceze. Legumele sunt în mod tradițional culese din grădina din spate și servite crude. Tonul sau anșoa sunt o adăugare populară pentru a transforma Salade Niçoise în felul principal.

Crêpe

Shutterstock

Nu toate deliciile culinare ale Franței se găsesc în restaurantele sale celebre. Pregătită pe loc, clasicul crêpe (o clătită foarte subțire) este un deliciu ușor de găsit și chiar mai ușor de savurat, vândut de vânzători ambulanți în fiecare oraș.

Există două variante principale de crêpe: dulce și sărată. Cele mai populare versiuni dulci sunt crêpe cu zahăr (gândește-te la unt topit și zahăr granulat) și crêpe cu Nutella (poți să adaugi banane). Clătitele sărate, umplute cu șuncă și brânză sau ou, constituie o masă rapidă, de luat pe fugă. Odată ce ai gustat prima clătită franțuzească, te vei îndrăgosti pe loc.

Portugalia

Renumită în întreaga lume pentru vinul său de Porto și preparatele din fructe de mare, bucătăria portugheză oferă mult mai mult de atât. Proaspătă, hrănitoare și delicioasă, mâncarea acestei țări fermecătoare este un buchet imens de arome locale, texturi și arome tentante.

Vei descoperi că acest lucru este mai ales adevărat în centrul gastronomic al Portugaliei: Porto. Codul, caracatița, sardinele și creveții sunt în centrul bucătăriei sale bazate pe pește; orașul oferă, de asemenea, un meniu delicios de cârnați, tocană, sandvișuri și brânzeturi. Și, deși vinul de Porto este cea mai faimoasă băutură portugheză, băutura sa națională este Licor Beirão, cu arome botanice (savurată turnată peste gheață sau folosită pentru a aroma cafeaua și cocktailurile).

Vinul verde proaspăt și fructat (un vin alb tânăr cu un strop de efervescență) din nordul Portugaliei este accesibil și perfect pentru vară, împreună cu fructe de mare și picnicuri.

Iată câteva dintre preparatele și băuturile portugheze pe care să nu le ratezi:

Francesinha

Nu există o rețetă standard pentru acest sandviș bogat în calorii, iar bucătarii locali sunt foarte secretoși în privința modului exact în care își fac versiunile lor. Dar, în general, francesinha este făcută cu șuncă, cârnați linguiça și friptură, totul acoperit cu brânză topită și un ou prăjit. Totul este acoperit cu un sos de roșii și bere. Sandvișul este servit cu o porție de cartofi prăjiți (în cazul în care încă îți este foame).

Bacalhau

Având în vedere istoria marinărească a Portugaliei, nu este surprinzător că peștele apare frecvent în multe meniuri, mai ales în Porto, pe litoral.

„Bacalhau” înseamnă cod sărat și uscat și este o mâncare de bază pentru multe feluri de mâncare din Portugalia. Există peste 300 de feluri de mâncare diferite care folosesc acest pește conservat, iar localnicii spun că există câte o rețetă pentru fiecare zi a anului.

Caldo Verde

Această supă populară are mai multe variante. Cele mai multe sunt făcute cu ceapă, usturoi, cârnați și cartofi, iar verdele vine de la frunzele de varză kale.

Alte variante ale preparatului pot include boabe de fasole fierte. Această mâncare este adesea considerată una de confort și este savurată cel mai bine împreună cu un pahar de vin verde (vinho verde).

Spania

Frumusețea unică a Spaniei poate fi observată prin fiecare stradă pietruită, operă de artă și degustare a faimoasei sale bucătării. Cunoscută pentru vinurile sale roșii, felurile de mâncare delicioase și tapas, Spania este o destinație excelentă pentru gurmanzii din întreaga lume. Cu influențe maure și preparate mediteraneene bazate pe ingrediente proaspete și locale, bucătăria spaniolă este la fel de variată și vibrantă ca și peisajul său.

Iată câteva dintre preparatele și băuturile spaniole pe care să nu le ratezi:

Paella

Shutterstock

Poate cel mai cunoscut fel de mâncare spaniol, paella este o mâncare de orez care a apărut în regiunea Valencia. Fiecare zonă din Spania are propria sa versiune de paella, iar ingredientele variază de la fructe de mare și pui, la legume și șofran.

Paella valenciană tradițională include o combinație de iepure, pui, fasole verde și condimente locale. Asigură-te că încerci o porție în Valencia pentru cea mai autentică experiență.

Tapas

Tapas sunt o selecție de gustări și mici porții de mâncare servite cu băuturi. Găsești tapas în toate formele și dimensiunile, de la jamón (șuncă spaniolă) și tortilla espanola (omletă cu cartofi) la croquetas (chiftele prăjite umplute cu carne sau brânză) și pimientos de padrón (ardei prăjiți).

În Madrid, tapas sunt servite adesea gratis atunci când comanzi o băutură, așa că nu ezita să încerci o varietate de gustări pe măsură ce explorezi capitala Spaniei.

Churros con Chocolate

Pentru iubitorii de dulciuri, churros con chocolate sunt o necesitate. Aceste bastoane de aluat prăjit, ușor presărate cu zahăr, sunt servite alături de o ceașcă de sirop de ciocolată gros și cald.

Vei găsi churros în aproape fiecare cafenea din Spania, dar cele mai bune sunt cele servite proaspăt prăjite la chioșcurile stradale.

Sangria

Când vine vorba de băuturi, sangria este unul dintre cele mai populare cocktailuri din Spania.

Această băutură răcoritoare este făcută cu vin roșu, bucăți de fructe proaspete, un strop de lichior și puțin zahăr sau miere. Sangria este ideală pentru o zi caldă de vară și poate fi savurată la aproape orice bar sau restaurant din Spania.

Italia

Italia este o destinație faimoasă pentru bucătăria sa rafinată, care a influențat mâncarea din întreaga lume. Fie că îți plac pastele, pizza, risotto sau gelato, Italia este locul perfect pentru a-ți satisface toate poftele culinare. Cu regiuni care au tradiții gastronomice proprii, explorarea Italiei devine o călătorie de neuitat prin cele mai bune gusturi și arome.

Iată câteva dintre preparatele italiene pe care să nu le ratezi:

Paste Carbonara

Această rețetă de paste, originară din Roma, este una dintre cele mai iubite și simple mâncăruri italiene. Pasta carbonara este făcută cu spaghete, ouă, brânză pecorino, guanciale (obrăjori de porc) și piper negru.

Fiecare restaurant din Roma are propria sa variantă, așa că nu rata ocazia de a încerca mai multe versiuni.

Pizza Margherita

Pro TV

Nicio vizită în Italia nu este completă fără să încerci o pizza autentică. Pizza Margherita, cu topping de sos de roșii, mozzarella proaspătă, busuioc și un strop de ulei de măsline, este un clasic italian simplu dar plin de savoare.

Încearcă acest preparat la un restaurant local din Napoli, locul de naștere al pizzei moderne.

Gelato

Shutterstock

Italienii sunt faimoși pentru gelato-ul lor, un tip de înghețată cu textură mai densă și mai cremoasă decât înghețata obișnuită. Gelato vine într-o varietate de arome, de la ciocolată și vanilie la fistic și mango. Îl vei găsi în aproape orice gelaterie din Italia, așa că nu ezita să te oprești și să încerci cât mai multe arome.

Australia

Există multe lucruri care te pot fascina în această parte îndepărtată a lumii. Minunile naturale uluitoare, de la vastul Mare Recif de Corali al Australiei până la regiunea sălbatică australiană, formează fundalul pentru cosmopolita Sydney și multiculturalul Melbourne.

Călătoria până aici merită pe deplin. Pe lângă soarele strălucitor, peisajele incredibile și cultura primitoare, nu duce lipsă de bucătării locale în care să te răsfeți.

Chiar și numele mâncărurilor australiene stârnesc curiozitatea: cârnați la grătar, „dagwood dogs”, pâine cu unt și bomboane (fairy bread), și „spag bol” (spaghete bolognese). Găsirea acestor feluri de mâncare și degustarea lor este un vis devenit realitate pentru orice gurmand.

Mâncăruri de neratat în Australia:

Plăcinte cu carne

America are cheeseburger-ul, Italia are pizza, iar Australia are plăcinta cu carne. Plăcinta cu carne australiană clasică este un simbol culinar, disponibilă pretutindeni. Un aluat sfărâmicios, gătit până devine auriu, conține o umplutură de carne (de obicei vită), legume și sos.

Dincolo de gustul delicios, frumusețea plăcintei cu carne constă în faptul că o poți mânca în mers și poate ține loc de mic dejun, prânz, cină sau gustare târzie.

Vegemite

Primul lucru pe care trebuie să îl știi despre vegemite este că majoritatea australienilor îl adoră. Ei îl întind pe orice îți poți imagina. Pasta groasă, sărată, este făcută din extractul de drojdie rămas de la bere și are o consistență similară cu untul de arahide.

Să descrii gustul este dificil, iar majoritatea oamenilor fie îl adoră, fie îl detestă. Cel mai bine este să guști puțin și să vezi ce părere ai. Apoi, te poți lăuda că l-ai încercat când te întorci acasă.

Tim Tam

Dacă vegemite nu îți atrage papilele gustative, acești biscuiți acoperiți cu ciocolată din Australia sigur te vor încânta. O combinație unică de doi biscuiți, separați de o cremă ușoară de ciocolată și acoperiți cu un strat subțire de ciocolată, Tim Tam este o delicatesă.

Poți face cum fac localnicii: muști capetele fiecărui Tim Tam, înmoi un capăt într-o ceașcă de ceai fierbinte sau cafea și îl folosești ca pe un pai. Australienii numesc acest truc „Tim Tam Slam”.

Thailanda

Există multe motive pentru care vizitarea Thailandei se află în fruntea listei oricărui călător. Plajele tropicale uimitoare, frumusețea strălucitoare a palatelor și templelor sale și ospitalitatea primitoare a oamenilor fac din această destinație o vacanță de neuitat.

Dar pentru gurmanzi, Thailanda este una dintre cele mai bune locuri pentru o vacanță culinară. Thailandezii își iubesc mâncarea și adoră să socializeze.

Cele două merg mână în mână. Fie că iei o gustare într-una dintre piețele-labirint ale Thailandei, deguști o specialitate locală sau te așezi pentru o masă tradițională, fiecare înghițitură pare o un motiv de sărbătoare.

Mâncăruri de neratat în Thailanda:

Guay Teow

Printre cele mai populare mâncăruri din țară se află această supă picantă, preparată cu tăiței de orez sau de ou, carne de vită, pui sau porc și o mulțime de legume. Ardeii roșii îi conferă lui guay teow acea iuțeală plăcută. Adesea, vei vedea localnicii bucurându-se de această supă cu tăiței târziu în noapte, la tarabe de mâncare.

Pad Thai

Pad thai, omniprezent și irezistibil—preparatul pe care îl poți găsi oriunde în lume—poate părea o alegere clișeică. Dar, așa cum îți vor spune majoritatea celor care au călătorit în Thailanda, nu vei fi servit cu un pad thai mai bun—sau mai autentic—decât în țara în care este felul de mâncare național.

Mâncarea populară, care include tăiței de orez prăjiți, tofu, sos de pește, creveți, ou și suc proaspăt de lămâie, se găsește peste tot în Thailanda. Dacă ești nou în lumea mâncărurilor thailandeze, acest preparat dulce-acrișor este un prim pas ușor, scrie goaheadtours.

Kao Ka Moo

Mâncarea stradală nu se poate compara cu cea din Thailanda. Uneori, să o vezi cum este preparată este la fel de plăcut ca să o mănânci. Acest preparat delicios din carne de porc este gătit lent în condimente și sos de soia până când carnea cade fragedă de pe os.

Stai la coadă la o tarabă de pe stradă și poți privi cu nerăbdare cum carnea de porc tocată subțire este adăugată într-un bol de orez cu ouă fierte, legume murate și varză chinezească (bok choy).

Thailanda este unul dintre cele mai bune locuri pentru vacanțe culinare.

Costa Rica

De la junglele luxuriante la vulcanii măreți, fauna abundentă și comunitățile primitoare, există multe motive să te îndrăgostești de Costa Rica.

Această mică națiune din America Centrală oferă un impact puternic când vine vorba de peisaje naturale uimitoare și faună sălbatică impresionantă.

Dar mâncarea tradițională costaricană duce orice excursie în această minunată țară la un nou nivel. Filosofia de viață a Costa Ricăi este „pura vida” sau „viață pură”. Acest lucru se aplică și ingredientelor naturale și colorate pe care le vei gusta în fiecare fel de mâncare. Legumele și fructele proaspete, alături de condimentele blânde, creează mese sănătoase și delicioase, fiecare mușcătură fiind o experiență de savurat.

Mâncăruri de neratat în Costa Rica:

Gallo Pinto

Ești pregătit să încerci un „cocoș pătat”? Felul de mâncare național al Costa Ricăi, gallo pinto, nu își trage numele de la pasăre, ci de la ingredientele colorate (fasole roșie sau neagră, coriandru, ardei gras și ceapă) gătite cu orez alb.

Tradițional un preparat pentru micul dejun, gallo pinto devine cină atunci când se adaugă pește sau carne. Deoarece gallo pinto se bazează pe ingrediente locale, o versiune ușor diferită este servită în diferite regiuni ale Costa Ricăi.

Rondón

Trebuie să îndrăgești un preparat al cărui nume înseamnă „orice pește și legume locale pe care le poate găsi bucătarul.” Acest preparat tradițional costarican este cel mai comun de-a lungul coastei Caraibelor, unde peștele este din abundență.

O tocană groasă și consistentă de fructe de mare și nucă de cocos, perfectă pentru zilele ploioase și nopțile mai răcoroase, rondón include de obicei lapte de cocos, condimente și ierburi aromatice fierte timp de ore întregi pe foc de lemn pentru a obține gustul său afumat.

Casado

Această farfurie populară pentru prânz se traduce prin „bărbat căsătorit.” Unii spun că numele provine de la porția generoasă și natura de casă a preparatului, exact așa cum ar fi servit acasă.

Casado este preparat cu un amestec de mâncăruri tipice costaricane—de obicei orez și fasole, salată, banane plantain prăjite și carne sau pește. Poți găsi casado în meniul aproape oricărui restaurant din Costa Rica, deși fiecare îl face diferit.

Guatemala

Orașul Guatemala oferă tot ce ai nevoie, cu o scenă culinară emergentă care prosperă alături de comercianții tradiționali.

Orașul găzduiește un număr tot mai mare de spații creative în districtul artistic, Quatro Grados Norte, unde poți găsi, de asemenea, bucătari indigeni care servesc preparate tradiționale mayașe, dar și tot felul de mâncăruri de stradă.

Ce mâncare să încerci:

Tostadas

Tostadas sunt gustarea stradală din Guatemala. Fiecare gustare începe cu o tortilla de porumb ondulată și un strat de maioneză acoperit cu toppinguri de la tăiței chow mein și brânză, la salată de cartofi stil picnic și pastă de fasole.

Manila, Filipine

Scenele culinare din Manila s-au orientat spre mâncărurile filipineze autentice provenite din arhipelag. Mâncarea este servită oriunde vei găsi oameni, de la baruri de cocktailuri și cafenele funky, la tarabe de vânzători stradali și restaurante contemporane.

Ce să mănânci:

Kare-kare este masa de bază în Manila. Se spune că această tocăniță de coadă de bou, consistentă și sățioasă, a fost creat pentru a imita curry-urile cărora soldații indieni le duceau dorul atunci când au venit pe insulă pe vase britanice. Încărcată cu legume precum daikon și vinete, sosul parfumat este făcut din semințe de annatto și unt de arahide, creând un gust asemănător satay-ului, completat cu o lingură de pastă de creveți, numită bagoong.

