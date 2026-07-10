Primăria Vienei a decis să crească taxa de la 3,2% din costul cazării până la 5% imediat, și 8% din vara anului viitor.

Viena este de mulți ani în top 3 al celor mai plăcute orașe în care să locuiești, datorită eleganței, curățeniei, siguranței și ofertei culturale. Între 2005 și 2025, numărul de înnoptări a crescut de la 8,8 milioane până la 20 de milioane – un succes pe care Viena vrea acum să-l monetizeze.

Primăria a explicat că sectorul turistic folosește infrastructura orașului mai mult ca niciodată și beneficiază, de asemenea, de întreținerea și dezvoltarea acesteia. Prin urmare, este de înțeles de ce ar trebui să contribuie mai mult.