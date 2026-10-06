Cercetările au fost realizate de cercetătorul belgian Francis Halzen, nominalizat de Comitetul Nobel „pentru contribuţia sa decisivă în construirea Observatorului de Neutrini IceCube şi în descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică", precizează site-ul Nobel.org, preluat de Agerpres.

„Francis Halzen a pus bazele unui tip de astronomie complet nouă. Ideea sa a fost de a utiliza gheaţa de la Polul Sud pentru a capta particulele fantomatice numite neutrini. Rezultatul a fost Observatorul de Neutrini IceCube, capabil să urmărească neutrini care provin din cosmosul îndepărtat", se mai arată în comunicatul care însoţeşte anunţul premiului.

Viziunea şi leadershipul său ştiinţific au fost fundamentale pentru construcţia Observatorului de Neutrini IceCube, care are un volum de gheaţă de un kilometru cub şi este dotat cu senzori de lumină.

Cu ajutorul acestui observator, cercetătorii pot capta neutrini proveniţi din procese extrem de energetice din universul îndepărtat.

Neutrinii sunt particule elementare subatomice neutre, cu o masă extrem de mică, ce traversează materia aproape fără a interacţiona cu aceasta. Aceste particule sunt omniprezente, dar nu îşi fac decât foarte greu cunoscută prezenţa.

Ele traversează tot timpul Pământul şi corpurile noastre fără a fi observate. Foarte rar, un singur neutrin interacţionează cu un nucleu atomic, ceea ce face posibilă detectarea lor cu echipamente extrem de sensibile, se mai arată în comunicatul Nobel.