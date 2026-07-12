Sri Lanka, insula exotică cu plaje sălbatice, temple și plaje tropicale. Cele mai frumoase locuri de vizitat

Sri Lanka trece printr-o creștere importantă a turismului, cu tot mai mulți călători care ajung în fiecare lună și cu îmbunătățiri vizibile în întreaga țară.

Economia își revine, ceea ce înseamnă drumuri mai bune, mai multe opțiuni de zbor și servicii mai fiabile decât în anii recenți. Engleza este vorbită pe scară largă în zonele turistice, iar pentru călătorii independenți este mai ușor să se orienteze datorită infrastructurii modernizate și gamei tot mai variate de servicii. Dacă te gândești la plaje, faună sălbatică, istorie sau pur și simplu la o călătorie lentă, acum este un moment bun pentru a-ți planifica o călătorie în Sri Lanka. Iată cele mai frumoase locuri de vizitat în această insulă. De ce să vizitezi Sri Lanka Această insulă din Asia de Sud este plină de istorie bogată, cultură diversă, faună spectaculoasă, peisaje impresionante și experiențe variate. Aici poți merge în safari, poți gusta preparate locale, te poți bucura de vreme bună și multe altele. Indiferent ce cauți, Sri Lanka are ceva de oferit. Sri Lanka găzduiește o varietate mare de animale, fiind una dintre cele mai bune destinații din lume pentru safari în afara Africii. Poți vizita Parcul Național Yala pentru a observa leoparzi sau Parcul Național Gal Oya pentru a vedea elefanți asiatici înotând și interacționând. Un safari în Sri Lanka poate include și observarea mistreților, bivolilor, langurilor, macacilor toque, urșilor leneși, crocodililor, balenelor, delfinilor și a multor altor specii. Citește și Obiceiuri grecești care îi surprind pe turiștii români. Cum sunt priviți, de fapt, clienții străini În plus, în Sri Lanka, ca și în multe părți ale subcontinentului indian, localnicii primesc vizitatorii cu deschidere. Atmosfera este relaxată, cu un ritm lent și liniștit, potrivit pentru explorare. Oamenii au numeroase moduri de a-i face pe vizitatori să se simtă bineveniți, fiind cunoscuți pentru generozitate și spiritul lor viu, exprimat prin dans, mâncare, artă și festivaluri (există aproximativ 25 de sărbători naționale pe an). Pare că există mereu un motiv de celebrare. De-a lungul secolelor, comercianți din întreaga lume au fost atrași de această insulă. Timp de milenii a fost împărțită în regate antice. Portughezii au sosit în 1505, apoi Sri Lanka a fost colonizată de olandezi și britanici, înainte de a-și câștiga independența în 1948. Cele mai frumoase plaje din Sri Lanka Plaja Bentota La sud de Colombo, pe coasta de vest a Sri Lankăi, Bentota a fost una dintre primele plaje dezvoltate pentru turism de amploare, datorită nisipurilor aurii și condițiilor sigure pentru înot. Astăzi găzduiește numeroase hoteluri de tip resort și mai multe restaurante bune. În orașul apropiat Aluthgama există o piață săptămânală animată, în Beruwala o piață zilnică de pește, iar grădinile Brief și domeniul Lunuganga merită vizitate pentru cei interesați de frații Bawa, arhitectură sau horticultură.

Plaja Hikkaduwa Unul dintre cele mai cunoscute locuri de surf din sud-vest este Hikkaduwa Beach, cu valuri potrivite pentru începători și secțiuni mai puternice pentru surferii avansați. Hikkaduwa este una dintre cele mai apropiate plaje de surf de Colombo, la aproximativ două ore de aeroport cu mașina și la 30 de minute de Galle. Orașul are o atmosferă animată, cu multe baruri și restaurante pe plajă. În plus, lagunele marine din Hikkaduwa și Dalawella sunt frecventate de țestoase marine, care pot fi observate în mediul lor natural, conform experiencetravelgroup.

Plaja Balapitiya Balapitiya, Ahungama și Dodanduwa au hoteluri bune situate pe plaje liniștite. Aceste zone de pe coasta de vest sunt puncte de pornire convenabile pentru excursii de o zi la fortul Galle, sit inclus în patrimoniul UNESCO. Galle poate fi accesat ușor și cu tren direct, ca experiență de călătorie.

Plaja Unawatuna Orașul Galle, cu fortul său olandez din secolul al XVI-lea bine conservat, este înconjurat de plaje excelente. În apropiere, Unawatuna este un oraș de plajă cu atmosferă boemă, cu baruri și restaurante pe malul mării. Există o atmosferă animată și numeroase activități acvatice. Galle este un punct de bază bun pentru explorarea coastei, care include unele dintre cele mai cunoscute plaje ale țării. În zonă există și activități în afara mării, precum plimbări cu bicicleta prin zone rurale, restaurante locale și magazine în fort, cu elemente istorice vizibile în tot orașul.

Plaja Dalawella Deși mare parte din coasta Sri Lankăi este expusă valurilor oceanice, există zone unde lagunele naturale sau promontoriile creează condiții bune pentru snorkeling. Plaja Dalawella, lângă Unawatuna, este una dintre aceste zone, unde înotul se face în lagună alături de țestoase verzi și pești tropicali. Dalawella și Talpe sunt zone cu peisaj tropical și hoteluri boutique pe plajă.

Cum ajungi în Sri Lanka și cum te deplasezi pe insulă Zborul este cea mai rapidă și mai convenabilă modalitate de a ajunge în Sri Lanka din România. Aeroportul Internațional Bandaranaike (CMB), situat în Colombo, este principala poartă de intrare pentru călătorii internaționali. În funcție de compania aeriană, durata călătoriei poate fi de aproximativ 12-16 ore. Ai nevoie de o viză de scurtă durată de tip ETA, care permite o ședere de până la 30 de zile. Se aplică online pe platforma Departamentului de Imigrare Sri Lanka ETA Portal. La sosirea în Colombo, poți ajunge ușor în alte destinații populare precum Kandy, Galle sau Bentota folosind transferuri private, trenuri sau autobuze. Aeroportul Internațional Colombo este bine echipat, oferind facilități care asigură o tranziție rapidă și confortabilă. Majoritatea vizitatorilor își încep călătoria pe Aeroportul Internațional Bandaranaike, aflat la aproximativ 30 de kilometri de Colombo. După aterizare, în fața terminalului sunt disponibile taxiuri, servicii de transfer și aplicații de ride-hailing precum PickMe și Uber. PickMe oferă și transferuri de la aeroport și închirieri pe zi, utile pentru drumuri lungi către Kandy, Galle sau Sigiriya. Sunt disponibile și autobuze de aeroport pentru călătorii cu buget redus. Autobuzul 187 leagă direct aeroportul de Colombo Fort, principalul nod de transport al țării. De acolo, trenurile și autobuzele de distanță lungă pleacă în toate direcțiile: spre nord către Jaffna, spre sud către Matara, spre est către Batticaloa și spre zona de deal către Kandy și Ella. Pentru confort, mai multe companii oferă transferuri private de la aeroport către principalele destinații. Rezervarea online prin platforme precum Visit Sri Lanka Tours sau Casons Rent A Car ajută la evitarea cozilor și la începerea rapidă a călătoriei. Trenul Trenurile din Sri Lanka au un caracter propriu. Administrate de Sri Lanka Railways, rețeaua este atât accesibilă ca preț, cât și spectaculoasă. Mulți călători aleg ruta Colombo–Kandy pentru prima experiență. Călătoria de aproximativ trei ore urcă din câmpiile de coastă spre zonele deluroase, trecând prin orașe mici, câmpuri de orez și cascade. Pentru o experiență memorabilă, continuarea pe ruta Kandy–Ella este una dintre cele mai frumoase călătorii feroviare din lume. Ritmul lent permite deschiderea ușilor și simțirea aerului rece de munte, în timp ce plantațiile de ceai trec pe lângă traseu. Pentru cele mai bune priveliști între Nanu Oya și Ella, se recomandă loc pe partea dreaptă. Biletele se pot cumpăra de la gări sau online prin site-ul Department of Railways ori prin agenți precum 12Go Asia. Rezervările online sunt utile pe rutele populare, mai ales în weekenduri și în perioadele de sărbători. Clasa I și a II-a oferă locuri rezervate și confort, iar clasa a III-a oferă o experiență locală, mai aglomerată și mai animată. În gările mari există panouri electronice și anunțuri în limba engleză. Pentru informații despre orare sau întârzieri, se poate accesa www.railway.gov.lk sau linia telefonică 1971. Autobuzele Dacă trenurile înseamnă peisaj, autobuzele înseamnă viață. Rețeaua de autobuze din Sri Lanka este una dintre cele mai extinse din Asia. Fiecare sat, oricât de izolat, are o stație care îl leagă de un oraș apropiat. Există două tipuri principale: • autobuze SLTB (Sri Lanka Transport Board), operate de stat și vopsite în roșu • autobuze private, de obicei albe sau albastre, care circulă pe aceleași rute, dar mai des Autobuzele din Colombo Fort sau Pettah ajung în toate zonele insulei. Traseul Colombo–Kandy durează aproximativ trei ore, iar Colombo–Galle aproximativ două ore. Autobuzele de lungă distanță, mai confortabile, circulă și pe timp de noapte către orașe precum Trincomalee sau Jaffna. Biletele se cumpără de la șofer sau de la însoțitor, la prețuri accesibile. Se plătește numerar, iar este recomandat să existe bancnote mici. Informații despre orare și contact sunt disponibile pe www.sltb.lk. Asistența clienți se poate apela la 1959. În orașe, autobuzele sunt una dintre cele mai rapide metode de deplasare pe distanțe scurte. Opresc frecvent și sunt aglomerate în orele de vârf, dar sunt ușor de utilizat, iar localnicii ajută de obicei turiștii. Taxiuri, tuk-tuk-uri și aplicații de ride-hailing Pentru deplasări scurte sau flexibile, tuk-tuk-urile și taxiurile sunt cele mai utilizate mijloace de transport. Tuk-tuk-urile sunt prezente peste tot, în orașe, localități și chiar în zone rurale. Sunt ieftine și convenabile, dar prețurile pot varia. Este recomandată verificarea contorului sau stabilirea tarifului înainte de plecare. Aplicațiile PickMe, Uber și Bolt oferă prețuri transparente și plată online. Permit și închirieri auto pe oră, zi sau cursă. Opțiunea interurbană PickMe este utilă pentru deplasări între orașe mari. Taxiurile pot fi rezervate prin companii locale sau hoteluri. Mulți șoferi vorbesc engleză și pot funcționa și ca ghizi informali.

Ce să vizitezi în Sri Lanka Colombo Deși majoritatea oamenilor vin în Sri Lanka pentru plaje, faună sălbatică și orașe antice, în Colombo există suficient conținut pentru una sau două zile. Vizitează templul Gangaramaya, aflat chiar în centrul orașului, lângă lacul Beira. Este unul dintre cele mai bune locuri de văzut dacă ai puțin timp (sau vrei să ieși rapid din agitația orașului). Pe lângă colecția impresionantă de statui Buddha din partea din spate a templului, aici există sculpturi în lemn și fildeș, bijuterii din argint și alte artefacte expuse în diferite spații ale complexului. Locul nu este foarte organizat, dar tocmai acest lucru îl face interesant de explorat. Una dintre cele mai impresionante clădiri din Colombo este moscheea Jami Ul-Alfar. O vizită aici poate fi combinată cu o plimbare prin piața Pettah, un labirint de magazine și tarabe care vând fructe, gustări tradiționale, haine, condimente și multe altele, conform thisremotecorner. Dacă te interesează istoria, merită să vizitezi Muzeul Național din Colombo. Colecțiile includ de la fosile preistorice până la picturi și textile. Dacă nu este prea cald, Parcul Viharamahadevi, aflat în spatele muzeului, oferă o zonă verde pentru relaxare.

Galle Galle a fost un port important înainte de sosirea colonizatorilor portughezi și apoi olandezi. Orașul are mai multe obiective care reflectă perioada colonială din Sri Lanka. Fortul Galle a fost construit de olandezi în secolul al XVII-lea. Pe lângă zidurile fortului și far, pot fi vizitate mai multe biserici din perioada colonială, inclusiv Biserica Reformată Olandeză (din 1755) și Biserica All Saints, construită de britanici în 1871.

Cum ajungi din Colombo la Galle Se recomandă trenul de-a lungul coastei oceanului. Călătoria durează aproximativ două ore, cu plecare din Colombo Fort sau gara Maradana. Este de obicei aglomerat, dar ideal este un loc pe partea cu vedere spre ocean. Am stat câteva nopți în stațiunea Unawatuna și am vizitat Galle ca excursie de o zi. Cele două localități sunt la aproximativ 10 minute distanță cu autobuzul sau tuk-tuk-ul.

Coasta de sud a Sri Lankăi Unawatuna este începutul unui lanț de stațiuni de plajă pe coasta sudică a Sri Lankăi, până la Tangalle. Deși toate au plaje cu palmieri și apă albastră, fiecare are o atmosferă diferită. De exemplu, Unawatuna este unul dintre cele mai bune locuri pentru scufundări. Weligama este cunoscută pentru valurile blânde, potrivite pentru începători la surf. Mirissa este cunoscută pentru excursiile de observare a balenelor. Hiriketiya are un golf foarte pitoresc și este popular pentru surf. Plajele lungi și aproape goale din zona Tangalle sunt printre cele mai frumoase din Sri Lanka. Distanțele între orașe sunt mici și se poate opta și pentru una-două baze fixe, cu excursii zilnice sau închirierea unui scuter pentru deplasare.

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