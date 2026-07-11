Sharm el-Sheikh, locul unde deșertul întâlnește marea. Turiștii vin pentru cele mai frumoase plaje din Egipt

Sharm El-Sheikh este una dintre cele mai frumoase destinații turistice din lume, cunoscută pentru apele sale turcoaz, limpezi precum cristalul, recifele de corali spectaculoase și plajele sale atrăgătoare.

Situat pe coasta Mării Roșii, este o destinație ideală pentru scufundări, înot și relaxare pe plajele cu nisip fin. Iată tot ce trebuie să știi despre locul unde deșertul întâlnește marea. Cele mai frumoase plaje din Sharm el-Sheikh Situat la extremitatea sudică a Peninsulei Sinai, Sharm El Sheikh este o bijuterie a Mării Roșii care combină plaje idilice și o biodiversitate marină de neegalat cu un amestec unic de influențe culturale. Cândva un mic sat pescăresc al beduinilor, Sharm El Sheikh s-a dezvoltat într-una dintre cele mai moderne și populare destinații turistice din Egipt, atrăgând vizitatori din întreaga lume. Totuși, orașul oferă mult mai mult decât resorturi de lux. Sharm El Sheikh îi invită pe vizitatori să se scufunde în apele turcoaz pline de recife de corali colorate, să descopere istoria și cultura sa bogată și să se lase cuprinși de spiritul său vibrant și cosmopolit. Citește și Taxa turistică se majorează la Viena. Crește la 5%, iar din toamnă va fi și mai mare Cele mai bune plaje și golfuri din Sharm El Sheikh Plaja Farsha (Hadaba) Una dintre cele mai atractive locații din Sharm, nu doar pentru mare, ci și pentru atmosfera unică a lounge barului cu vedere spre golf. Aici poți petrece o zi între mare și relaxare, având posibilitatea de a savura un ceai sau un cocktail într-un decor oriental spectaculos.

El Fanar (Hadaba) Situată în zona Hadaba, această plajă este cunoscută pentru apa extrem de limpede și pentru reciful de corali bogat în viață marină. Aici găsești toate serviciile necesare pentru o zi de confort complet: șezlonguri, umbrele, restaurant, bar și o atmosferă relaxată.

Shark Bay (Montazah) Acest golf spectaculos oferă o priveliște impresionantă asupra insulei Tiran și dispune de toate facilitățile necesare pentru o zi la plajă: șezlonguri, baruri, restaurante și puncte de închiriere pentru echipamente de snorkeling. Apele sunt calme și foarte clare, ideale atât pentru relaxare, cât și pentru explorarea recifului de corali.

Parcul Național Ras Mohammed Pentru cei care iubesc natura nealterată, Ras Mohammed este o destinație obligatorie. Această rezervație naturală, situată la aproximativ 30 km de Sharm, oferă un amestec unic de deșert și mare, cu plaje sălbatice și un ecosistem marin printre cele mai spectaculoase din lume. Pe lângă posibilitățile de snorkeling și scufundări, parcul oferă și servicii esențiale pentru vizitatori, conform allyouneedinsharm.

Ce merită să vizitezi Rezervația naturală Ras Mohammed (Parcul Național Ras Mohammed) Una dintre cele mai cunoscute atracții naturale din Sharm El Sheikh, renumită pentru diversitatea reliefului și a vieții marine, întinsă pe aproximativ 480 km², la 12 km de oraș, în punctul de întâlnire dintre Golful Aqaba și Golful Suez. Aici se întâlnesc deșertul cu nisip alb și marea de un albastru intens. Este considerată una dintre cele mai bune destinații de scufundări din lume și include și epave de nave scufundate. Vizitatorii pot observa aproximativ 1000 de specii de pești colorați, circa 150 de specii de crustacee, broaște țestoase marine și numeroase recife de corali. Printre cele mai cunoscute zone se află „observatorul rechinilor”, situat în sudul rezervației.

Muntele Sfânta Ecaterina Una dintre cele mai cunoscute atracții din Sharm El Sheikh pentru pasionații de aventură și alpinism. Muntele Sfânta Ecaterina este cel mai înalt vârf din Egipt, depășind 8500 de picioare altitudine. Pentru începători există și alternative mai ușoare, precum Muntele Moise și Muntele Safsafa, situate în apropiere. În zonă se poate vizita Rezervația Sfânta Ecaterina, unde se pot observa plante rare specifice Sinaiului, inclusiv măslini, specii de plante de deșert și munte, dar și păsări și animale adaptate mediului arid. Există și locuri cu semnificație religioasă, precum fântâni și morminte atribuite profeților și figuri istorice.

Safari în Sharm El Sheikh Safariul în Sharm El Sheikh este una dintre cele mai populare activități în timpul excursiilor. Include traversarea văilor deșertice și opriri în tabere beduine, unde turiștii pot experimenta o seară tradițională cu grătare, ceai beduin și spectacole folclorice, inclusiv dansuri tradiționale. Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai Una dintre cele mai importante destinații religioase din Sharm El Sheikh, cu valoare istorică și culturală semnificativă. Mănăstirea Sfânta Ecaterina, situată la aproximativ 209 km nord-vest de Sharm El Sheikh, găzduiește colecții istorice valoroase, obiecte oferite de regi și lideri din întreaga lume, dar și una dintre cele mai importante biblioteci de manuscrise vechi din lume. În apropiere se află și o fântână și un copac asociate tradiției biblice a lui Moise. Toate acestea transformă mănăstirea într-un obiectiv turistic și religios important. Bazarul vechi (Old Market) Unul dintre cele mai populare locuri din Sharm El Sheikh, foarte vizitat de turiști. Aici se pot cumpăra suveniruri, produse tradiționale, mirodenii, parfumuri, haine locale, suveniruri artizanale și obiecte din lemn lucrate manual, la prețuri mai accesibile decât în centrele comerciale moderne. Este și un loc frecventat seara, fiind considerat o zonă activă de viață locală, conform cleopatraegypttours. Muzeul Tutankhamon (King Tut Museum) Un muzeu dedicat civilizației faraonice, foarte apreciat de vizitatori. Muzeul, situat în centrul comercial Genena City din Naama Bay, prezintă replici ale comorilor lui Tutankhamon, identice cu cele din Muzeul Egiptean din Cairo. Oferă o experiență compactă a artefactelor faraonice fără a fi necesară deplasarea în alt oraș. Moscheile din Sharm El Sheikh Orașul are mai multe moschei moderne, importante pentru turismul religios. Printre cele mai cunoscute se află Moscheea Păcii, una dintre cele mai vechi și mari din oraș, construită în 2001. Moscheea Mustafa este una dintre cele mai mari, construită pe o suprafață de aproximativ 27.000 de metri pătrați, cu capacitate de aproximativ 4.000 de persoane, fiind înconjurată de vegetație și elemente decorative. Cea mai recentă este Moscheea Al Sahaba, construită în stil otoman, cu o arhitectură impunătoare și o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați.

Cele mai populare zone de cazare Pentru cei care vizitează pentru prima dată Sharm El Sheikh, este recomandat să alegi zone centrale, aproape de principalele atracții și de transportul public. Centrul orașului Sharm El Sheikh Zona centrală a orașului. Se află la distanță de mers pe jos față de principalele obiective turistice și puncte de interes. Potrivit pentru: turiști aflați la prima vizită în Sharm El Sheikh, care vor acces facil la obiective Cartierul istoric Sharm El Sheikh Zonă cu atmosferă locală și caracter tradițional. Ai parte de atmosferă autentică, restaurante bune și se poate explora pe jos. Poate fi scump, unele zone sunt foarte turistice Cartier modern/trendy Sharm El Sheikh Aceasta este o zonă modernă cu cafenele, magazine și viață de noapte. Ai parte de o atmosferă dinamică, diversitate și ofertă bună de restaurante. Din păcate, poate devenit aglomerat și zgomotos în weekend. Zone de evitat • Suburbii îndepărtate din Sharm El Sheikh – prea departe de atracții • Zone cu acces slab la transport public • Cartiere cu probleme de siguranță Ce trebuie să știi înainte de o vacanță în Sharm el-Sheikh Reguli de etichetă pentru o vacanță în această destinație Salută întotdeauna înainte de orice interacțiune. Este considerat lipsit de respect să începi discuția fără salut Încearcă să folosești limba locală la început și să înveți câteva expresii de bază. Acest lucru arată respect; majoritatea localnicilor vorbesc engleză, dar apreciază efortul. Îmbracă-te adecvat culturii locale. Unele locuri cer ținută modestă și respectarea obiceiurilor. Nu vorbi tare în public, pentru că vocea ridicată este considerat lipsit de respect în multe culturi. Proximitatea orașului față de coaste spectaculoase, accesibilitatea din țările vecine și clima moderată și plăcută, fac din aceasta o destinație foarte atrăgătoare pentru turiști. Când să vizitezi Sharm el-Sheikh pentru vreme perfectă O bijuterie a Peninsulei Sinai, scăldată de apele cristaline ale Mării Roșii, Sharm El Sheikh te invită să îi descoperi comorile pe tot parcursul anului. Această destinație emblematică a Egiptului beneficiază de un climat deșertic privilegiat, care asigură cer senin și soare din abundență în toate anotimpurile. Alegerea perioadei ideale pentru o călătorie personalizată depinde însă de dorințe, activitățile preferate și toleranța la căldură. Între temperaturi medii cuprinse între 22°C iarna și 37°C vara, și o Mare Roșie care își menține temperatura între 22°C și 29°C în funcție de lună, Sharm El Sheikh oferă experiențe diferite în fiecare sezon. Cele mai bune luni pentru a vizita Sharm El Sheikh sunt, în general, septembrie–noiembrie și februarie–mai. În această perioadă, temperaturile sunt mai blânde comparativ cu lunile de vară, cu maxime în jur de 30°C și minime de aproximativ 20°C. Acest climat plăcut permite desfășurarea activităților în aer liber fără căldura intensă specifică lunilor iulie și august, conform domina. Luna octombrie marchează, de asemenea, sfârșitul sezonului turistic de vârf, ceea ce înseamnă că plajele și obiectivele sunt mai puțin aglomerate, oferind o experiență mai relaxată și mai exclusivistă. Chiar și în perioada februarie–mai, apele Mării Roșii sunt blânde și nu excesiv de calde, fiind ideale pentru scufundări și snorkeling, permițând explorarea bogatei vieți marine. Deoarece aceste luni fac parte din sezonul mai puțin aglomerat, prețurile la hoteluri tind să fie mai accesibile comparativ cu perioadele de vârf, ceea ce le face o opțiune bună pentru cei care caută confort și raport bun calitate-preț.

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