Sfinxul, vandalizat de turiștii români. "Am crezut că avem voie"

Avem o mulţime de monumente ale naturii, dar nu ştim să le preţuim. S-a ajuns astfel că Sfinxul, un simbol al Bucegilor, să fie împrejmuit.

Stânca a fost deseori scrijelită şi escaladată de tot felul de turişti în goană după aventură sau după un selfie. Se întâmplă chiar şi accidente. Ideea montării unui cordon în jurul stâncii aparţine unor activişti pentru mediu care, împreună cu administraţia Parcului Natural Bucegi, au lansat o campanie pentru bun simţ turistic.

Deşi în zonă existau de multă vreme panouri care interzic escaladarea Sfinxului, turiştii şi-au făcut un obicei în a le ignora. Aşa s-a ajuns la varianta montării unui cordon de jur împrejur.

Turistă: N-am escaladat, ştim că nu avem voie.

Reporter: Cum vi se pare ideea cu gard?

Turistă: Ar fi trebut să fie legat, pe partea unde era legat nu am trecut. Dacă am văzut că e dezlegat am crezut că avem voie.

Cristina Predoiu, iniţiatoare Campania Bun Simţ Turistic: Dacă eşti totuşi certat cu bunul simţ şi treci de sfoară, poate totuşi te simţi cumva prost dacă eşti văzut dincolo de gard. Nu ştiu, e mai mult simbolic decât o piedică până la urmă.

Recent, un băieţel care s-a urcat pe Sfinx a căzut şi s-a rănit.

Gheorghe Haiduc, Salvamont Buşteni: "Un copil de aproximativ 10 ani a căzut de pe stânci, s-a accidentat foarte grav şi nu este singurul incident, incidentele astea sunt frecvente."

Turistă: "Da să fie gard că e periculos, mai ales pentru copii e foarte periculos. Eu sunt pro siguranţă."

Reporter: De ce gard şi nu un chitanţier, un ranger cu un chitanţier şi amenzi date?

Horia Juncu, Parcul Naţional Bucegi: Problema se pune în felul următor: un ranger are 4.000 de hectare, şi este puţin probabil că poate să susţină această activitate. Trebuie să fie de faţă un martor, trebuie să foloseşti date cu caracter personal.

Răzvan Bajan, şef de post Platoul Bucegi: Când nu aveam patrulă în zonă, până sus se urcau pe Sfinx, de multe ori i-am găsit scrijelind. Au fost atenţionaţi, s-au luat măsuri în acest sens.

Reporter: Câte amenzi s-au dat?

Răzvan Bajan: Scriptic, nu ştiu exact acum, dar s-au dat amenzi.

Tot pe platoul Bucegilor se afla şi Babele. Acolo există un gard care împrejmuieşte stâncile, dar se întâmplă des că turiştii să treacă de el.

