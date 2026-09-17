Kim Yo Jong, sora mai mică a lui Kim Jong Un, este în mod oficial directoarea departamentului de afaceri generale al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea, aflat la putere la Phenian. Considerată una dintre figurile-cheie ale regimului, ea ia regulat cuvântul pentru a-i critica aspru pe dușmanii țării, potrivit News.ro.

Kim Yo Jong a calificat apelurile la denuclearizare drept „prostii obișnuite”

Intervenția sa de joi are loc în contextul în care Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) își ține la Viena adunarea generală anuală. Lidera a declarat că se așteaptă la apeluri pentru denuclearizarea Coreei de Nord, pe care le-a calificat drept „prostii obișnuite”.

„Dacă ei cred că acest lucru este cu adevărat posibil, înseamnă că ascultă doar cuvintele unor imbecili care nu cunosc legile lumii”, a scris Kim Yo Jong într-un comunicat citat de agenția oficială KCNA.

„Poziția (Coreei de Nord) ca stat dotat cu arme nucleare este absolută și nu poate fi pusă sub semnul întrebării de nimic, iar existența sa puternică contribuie în mod semnificativ la descurajarea actelor scandaloase ale ticăloșilor internaționali și la garantarea păcii și securității”, a adăugat ea.

Statutul Coreei de Nord ca putere nucleară este prevăzut în constituție din 2023

Statutul Coreei de Nord ca putere nucleară, prevăzut în constituția sa încă din 2023, „nu se poate schimba nici măcar cu o iotă”, a continuat Kim.

Coreea de Nord, care a efectuat primul său test nuclear în 2006 și a dezvoltat de atunci o gamă largă de rachete balistice, consideră arma atomică drept garanția supremă a supraviețuirii regimului său. Sub greutatea sancțiunilor severe impuse de Națiunile Unite, țara nu s-a mai întors la masa negocierilor privind programul său nuclear de la eșecul, în 2019, al celui de-al doilea summit dintre Kim Jong Un și președintele american Donald Trump.