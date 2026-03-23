Unele se află în zone fără semnal și internet. Iar acolo unde există semnal, telefoanele sunt predate la recepție și ținute în cutii securizate.

În satul Vârghiș, din județul Covasna, liniștea e stăpâna locului. Aici, nouă case aflate în inima naturii își așteaptă oaspeții să intre într-un ritm dictat doar de cântecul păsărilor.

Corespondent PROTV: „Eu îmi verific telefonul cam din 10 în 10 minute, adică de vreo 96 de ori pe zi. Aici și dacă aș vrea să fac asta nu pot. Nu este semnal, nu este internet, așa că pot lua cu adevărat o pauză de la tehnologie, în mijlocul naturii.”

Fără telefon sau laptop, turiștii ies la plimbări lungi în natură, în parcul de aventură ori experimentează o baie lungă în ciubărul de lemn.

Femeie: „Nu avem electricitate, dar nu e problemă că avem lămpi pe gaz și putem să facem lumină în căsuță și ce e special că avem sobe și încălzirea se face cu sobe pe lemn.”

O noapte de cazare pornește de la 545 de lei și poate ajunge până la 740 de lei, în funcție de numărul de persoane.

Kinga Katona, reprezentant complex: „Petrecem timp împreună, ești cu familia, te simți bine, simți că trăiești!”

Pe Clisura Dunării și Florentina a gândit un pachet de detox digital încă de anul trecut.

Florentina Muchitsch: „Îi invităm să lase telefoanele la recepție, să își anunțe familiile că nu pot lua legătura cu dânșii. Apoi îi învățăm ce înseamnă liniștea, ce înseamnă relaxare.”

Tot pentru cei care vor să se rupă de mediul online, Petre vrea să organizeze un sejur la o cabană din Munții Apuseni. Dispozitivele digitale vor rămâne într-o cutie la recepție. Va exista doar un număr de urgențe pentru situații neprevăzute.

Petre Dobrescu, organizator retreat: „Dacă vedem că sunt într-adevăr foarte afectați de faptul că nu au telefon, dacă practic asta înseamnă că au ajuns într-o stare de dependență, vom sugera sesiunea de masaj care are ca scop să-i relaxeze, să se simtă mai mai bine, mai deconectați.”

Trei zile de cazare cu activități incluse, bucătar și instructor de yoga și wellness, costă 3.300 de lei de persoană.

Femeie: „Nu știu cât aș rezista, dar aș încerca experimentul. Tot timpul verificăm WhatsApp, mailuri, apeluri și e o stare de stres care e acolo tot timpul.”

Bărbat: „Ca și timp petrecut pe telefon, am câteva ore bune.”

Specialiștii în turism spun că anul acesta este anul evadărilor liniștite, al călătoriilor lente în care fugim de stres și aglomerație.