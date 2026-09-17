Totodată, unul dintre aceștia a fost reținut, deoarece avea mai multe mandate de căutare în vigoare, iar un altul dintre cei anchetați, care se afla la volan, a fost depistat pozitiv la cocaină și THC, relatează El Debate.

Faptele au avut loc în urmă cu câteva zile, când agenții Postului din Villalpando desfășurau un control preventiv pe un drum la intrarea în localitatea din provincia Zamora. În timpul acțiunii, polițiștii au observat un autoturism care efectua manevre suspecte, așa că i-au făcut semn șoferului să oprească și i-au legitimat pe cei patru aflați în mașină.

În urma verificării, în portbagajul mașinii au fost găsite opt saci de culoare deschisă, plini cu cablu de cupru dezizolat, curățat de învelișul din plastic, care părea să fi fost dezizolat prin ardere.

Cei patru nu au putut justifica proveniența materialului. Aceștia au susținut că este vorba despre resturi provenite de la o lucrare și că materialul le-ar fi fost dat de proprietarul unei construcții. Nu au putut însă dovedi în niciun fel că dețineau cu drept cablul și nu au furnizat informații despre locul, momentul sau persoana care le-ar fi dat materialul și niciun mijloc de contact prin care afirmațiile lor să poată fi verificate.

Prin urmare, cei patru au fost transportați la sediul unității pentru clarificarea provenienței materialului.

Unul dintre suspecți, reținut de polițiști

Având în vedere probele și verificările efectuate, polițiștii au început cercetările față de cele patru persoane, acestea fiind suspectate de comiterea infracțiunii de furt prin efracție. În plus, în cazul unuia dintre suspecți figurau trei mandate de căutare în vigoare, unul dintre acestea fiind un mandat de căutare, reținere și prezentare în fața autorităților judiciare. Din acest motiv, bărbatul a fost reținut pentru a fi prezentat în fața instanței.

Persoanele anchetate și bărbatul reținut au fost prezentați în fața judecătorului de serviciu din localitate, împreună cu actele întocmite și materialul confiscat. Potrivit autorităților, aceștia aveau numeroase antecedente, iar la această dată cercetările referitoare la acest caz au fost finalizate.

În timpul intervenției, șoferul autoturismului a fost testat pentru consum de droguri, rezultatul fiind pozitiv atât pentru cocaină, cât și pentru THC. În acest caz au fost luate măsuri administrative.

Deoarece celelalte persoane aflate în mașină nu dețineau permis de conducere, autoturismul a fost imobilizat până când șoferul urma să fie apt pentru a conduce sau până când un alt conducător auto putea prelua mașina.

La operațiune au participat și o patrulă de ordine publică, precum și două unități ale structurii de trafic din cadrul Postului Principal și al Detașamentului din Benavente.