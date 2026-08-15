Sanctuarul comemorează aproximativ 2,5 milioane de japonezi morți în războaie, dar este extrem de controversat deoarece printre aceștia se numără 14 lideri condamnați pentru cele mai grave crime de război, precum și peste 1.000 de persoane condamnate de tribunalele aliate după înfrângerea Japoniei în 1945, potrivit News.ro.

Alături de Koizumi, la Yasukuni s-a deplasat și ministrul pentru securitate economică, Kimi Onoda. Premierul Sanae Takaichi, care vizitase sanctuarul în repetate rânduri înainte de a deveni șef al guvernului, în octombrie anul trecut, a trimis de această dată o ofrandă rituală.

China și Coreea de Sud condamnă gestul

Beijingul a anunțat că „condamnă ferm” acțiunile oficialilor japonezi și că a transmis Japoniei un protest oficial.

Ministerul sud-coreean de Externe și-a exprimat, la rândul său, „regretul profund” față de acțiunile considerate „anacronice” ale liderilor japonezi și le-a cerut acestora să-și asume istoria și să demonstreze prin fapte „reflecție umilă și remușcare sinceră” pentru trecut.

China și Coreea de Sud consideră că vizitele oficialilor japonezi la Yasukuni minimalizează agresiunile comise de Japonia în timpul războiului și afectează relațiile diplomatice.

Oficialii japonezi care au vizitat sanctuarul în trecut au susținut însă că au făcut acest lucru în nume personal, pentru a-i onora pe cei care au murit în războaiele țării.

Ultimul premier japonez în funcție care a vizitat Yasukuni a fost Shinzo Abe, în decembrie 2013. Koizumi a mai vizitat sanctuarul și anul trecut, când era ministru al Agriculturii, iar tatăl său, fostul premier Junichiro Koizumi, a fost ultimul șef de guvern care a mers la Yasukuni chiar în ziua comemorării capitulării Japoniei, în 2006.