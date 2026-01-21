Corespondentul PRO TV Camelia Donțu a stat de vorbă cu fermierii, în stradă, apoi a mers în Parlamentul European, unde l-a întrebat pe Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei de Agricultură, ce garanții au agricultorii: cine controlează marfa la intrarea în UE, ce se întâmplă dacă prețurile scad și cum funcționează mecanismele de protecție invocate de Bruxelles.



În interviu, Buda a explicat că este exclus ca în țările UE să ajungă produse de proastă calitate și că toate mărfurile vor putea fi verificate. În plus, el a amintit că fermierii europeni care ar putea fi dezavantajați vor primi subvenții record de 1000 de miliarde de euro.



Daniel Buda: „La nivelul Parlamentului European, eu vreau să cred că va exista această maturitate de a ne depăși condiția modestă de a ne încasa salariul, care este destul de gras aici, în Parlamentul European și ne vom gândi la cei care stau în afara acestor porți, ale Parlamentului European, care au nevoie de o viață și da, care au nevoie de predictibilitate.”



Pe fond, una dintre marile temeri ale fermierilor rămâne concurența cu importuri mai ieftine din America de Sud. Buda spune că acordul are un mecanism de frânare, pe cantitate și pe preț.



Daniel Buda: „Dacă vor intra în Uniunea Europeană cu mai mult de 5% decât media ultimilor 3 ani de zile, importurile se blochează. Dacă prețurile vor fi mai mici cu 5% raportat la media ultimilor 3 ani de zile, importurile se blochează.”

Și susține că există și o plasă de siguranță financiară, în cazul în care unii fermieri ar fi afectați:



Daniel Buda: „Am pus 1000 de miliarde de euro la dispoziția fermierilor, care vor fi folosiți pentru a-i despăgubi pe cei care suportă sau ar putea suferi anumite prejudicii.”



Întrebarea care revine și în România: cine verifică, în practică, standardele la intrarea în UE? Buda spune că responsabilitatea revine statelor membre și că traseul mărfurilor este controlabil:



Daniel Buda: „Păi, nu sunt păsări migratoare care să zboare pe undeva și să ajungă în diverse state ale Uniunii Europene.”



În discuție apare și avertismentul legat de capacitatea instituțională și riscul politic al unui astfel de argument:



Daniel Buda: „Să venim să spunem că nu putem verifica… asta ar însemna că mâine ne vor impune din nou granițele Schengen.”



În privința standardelor, una dintre temerile fermierilor este că în Mercosur s-ar produce după reguli diferite, mai permisive, inclusiv la pesticide, insecticide sau hormoni.



Daniel Buda spune că s-au introdus garanții clare și că „niciun produs din Mercosur… pe conținutul de pesticide, insecticide, hormoni, orice alt element… care este diferențiat față de Uniunea Europeană, nu poate intra în Uniunea Europeană”. Iar fermele care vor exporta spre piața europeană ar urma să fie verificate înainte: „Fermele sau firmele care vor putea exporta în Uniunea Europeană vor fi licențiate la fața locului… acea fermă va trebui să fie auditată că îndeplinește condițiile prevăzute de normele Uniunii Europene.”



Buda aduce și argumentul consumatorilor, în încercarea de a justifica nevoia de echilibru între agricultură și restul economiei: „Astăzi, în Uniunea Europeană avem 48 de milioane de cetățeni europeni care nu își permit o masă caldă o dată pe săptămână și care nu mănâncă carne o dată pe săptămână.”

