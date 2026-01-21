Parțial din cauza războiului din Ucraina și a impunerii de sancțiuni asupra gazului rusesc livrat prin conducte, țările europene au devenit dependente de transporturile de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA, potrivit unui studiu realizat în colaborare de Clingendael Institute, Ecologic Institute și Norwegian Institute of International Affairs.

Această evoluție este plină de riscuri într-un moment în care Trump a virat „către o abordare mai explicit orientată de interese, protecționistă și încărcată ideologic”, se arată în document.

Președintele SUA a amenințat recent că va folosi tarife comerciale în relația cu aliații europeni pentru a obține acordul acestora privind preluarea Groenlandei, care face parte din Danemarca, stat membru al UE și aliat NATO.

Strategia controversată de securitate națională a lui Trump, publicată în noiembrie, afirmă explicit că Casa Albă urmărește dominația energetică a SUA, care „atunci când și unde este necesar – ne permite să proiectăm putere”.

Datele arată că importurile de GNL american în Spațiul Economic European (SEE) – gaz natural răcit la temperaturi foarte scăzute pentru a fi mai ușor de transportat – au crescut cu 61% în 2025. SEE cuprinde cele 27 de state ale UE, plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Comparativ cu 2019, importurile în SEE au crescut cu 485%, iar GNL-ul din SUA reprezintă acum 59% din importurile de GNL ale UE, potrivit datelor privind fluxurile de gaze din luna decembrie.

În 2024, Regatul Unit și-a acoperit 50% din necesarul de gaze din producția internă și 33% din importurile din SEE. În rest, este dependent de GNL, iar livrările din SUA au reprezentat 68% din totalul importurilor sale.

Gazul rusesc livrat prin conducte reprezenta 60% din importurile de gaze ale SEE în 2019, însă până în 2025 această pondere a scăzut la doar 8%.

Profesorul Kacper Szulecki, de la Institutul Norvegian pentru Afaceri Internaționale, a declarat:

„Trebuie să recunoaștem noua realitate a dominației energetice americane sub Donald Trump și să privim cu prudență importurile Europei.

Strategia de securitate națională a SUA din 2025 încadrează explicit exporturile de energie ca un mijloc de a proiecta putere. SUA au încercat o abordare similară în anii 1980, sub Ronald Reagan, încercând să-și convingă partenerii europeni să renunțe la comerțul cu gaze cu URSS. Dar atunci nu exista tehnologia de lichefiere a gazului natural, astfel că Europa nu avea alternativă la gazul rusesc livrat prin conducte.”

Szulecki a avertizat că există un risc pe termen scurt de creștere a facturilor la energie ca urmare a tensiunilor recente.

„În acest moment, rezervele de gaze din UE sunt foarte scăzute, cele mai mici din ultimii ani și chiar mai mici decât la începutul războiului din Ucraina. Dacă vom avea o iarnă rece și tensiuni cu SUA, care să ducă la noi creșteri de prețuri și la epuizarea rezervelor, am putea asista la o criză energetică cu adevărat dramatică în lunile următoare”, a spus el.



