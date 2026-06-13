Unii au fost atrași și de prețurile mai mici prin programul „Litoralul pentru toți”, valabile și săptămâna viitoare.

Vremea mohorâtă nu i-a ținut pe turiști în camerele de hotel. Oamenii au ieșit pe plaja din Mamaia la o întâlnire cu marea, dar au stat înfofoliți, pentru că vântul a bătut cu putere.

Femeie: „Noi am fost și la muncă și am vrut să vedem marea și în perioada asta. Mâine ne bronzăm sigur.”

Mulți preferă să vină la mare la început de sezon, când e mai puțină lume.

Femeie: „Să ne plimbăm, să ne bucurăm de briză și de peisajul de aici, care este extraordinar, iar marea este nemaipomenită.”

Până pe 20 iunie, prin programul „Litoralul pentru toți”, tarifele sunt mai mici la cazare, chiar și cu 50%. Deși vremea a fost schimbătoare în ultimele săptămâni, cu multe ploi în reprize, operatorii din turism spun că o vacanță de relaxare este oricând binevenită.

Cristian Bărhălescu, președintele ANAT: „Îi aduce la mare pe cei cu venituri mici și își pot permite să vină la mare în această perioadă când este cald, aerosoli, se pot bucura de mare.”

La amiază, faleza Cazinoului s-a aglomerat, mai ales că și soarele a ieșit timid dintre nori.

După episoadele de instabilitate, pe litoral vremea se îmbunătățește. Zilele următoare maximele vor atinge 24, chiar 27 de grade Celsius, vom avea mai mult soare și puține șanse de ploaie.

Apa mării este destul de rece, are doar 13 grade Celsius.