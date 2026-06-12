Chiar și așa, cei care vor să meargă, în special în weekend, sunt sfătuiți să își cumpere biletele din timp. Pe de altă parte, deși pe aceste rute circulă multe trenuri noi, întârzierile și condițiile din vagoane încă îi nemulțumesc pe oameni.

Debutul sezonului estival se simte în Gara de Nord. Este forfotă mai ales la peroanele unde sunt trase trenurile spre și dinspre mare.

După o întârziere de 20 de minute, angajații care se ocupă de un tren sosit de la Constanța se grăbesc să pregătească garnitura înainte ca următorii pasageri să urce în vagoane.

De vineri, 60 de garnituri directe vor pleca spre litoral din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Suceava, Iași, Brașov sau Craiova.

Corespondent PROTV: „Pentru sezonul estival au fost introduse 28 de trenuri suplimentare, iar între București și Constanța plecările sunt distribuite pe tot parcursul zilei. Pe acest traseu sunt folosite cele mai multe trenuri noi aduse în țara noastră – cum este și acesta – cât și vagoane și locomotive modernizate în ultimii ani.”

Care sunt nemulțumirile călătorilor

Deși sunt trenuri noi, unii pasageri tot nu sunt mulțumiți de condiții.

Bărbat: „Fain că e nou, dar puțin cam mic spațiul pentru un InterRegio. Este un pic cam înghesuit și eu am 1,70 și dau cu genunchiul de scaunul din față; unul de 1,90 nu știu ce face.”

Tânără: „Sunt mai noi, chiar am văzut o schimbare foarte bună, mai curate. Merge puțin mai prost internetul, nu știu de ce, chiar dacă sunt pe cartelă. Acum, pe aplicație, arată că e full trenul.”

Femeie: „Mi-a plăcut curățenia și tot. Nu am mai circulat demult din cauza mizeriei, mirosului și toate.”

Prețurile și durata călătoriei spre mare diferă în funcție de rută și de categoria trenului. De pildă, de la București spre Constanța, călătoria durează între 2 ore și aproape 5 ore, și veți plăti între 48,50 lei și 105 lei. Pasagerii care pleacă de la Oradea călătoresc peste 18 ore și dau 210 lei pentru un bilet, iar cei care vin de la Cluj – 15 ore și achită 183 de lei.



