Relatări de pe reţelele de socializare arată că au apărut algele la Mamaia, marea fiind descrisă ca „o salată”.

„Fenomenul algal observat în aceste zile pe plajele româneşti este natural, cauzat de curenţii marini şi de temperaturile ridicate ale apei Mării Negre. Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanţa, din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, intervin zilnic, seara, pe toată linia ţărmului, de la Năvodari la Vama Veche, pentru menţinerea plajelor curate”, au transmis, miercuri, reprezentanţii ABADL.

Ei au explicat că prezenţa algelor la ţărm este influenţată de curenţii marini şi de condiţiile meteorologice de la Marea Neagră.

„Algele se dezvoltă pe fundul mării, la adâncimi mici, mai ales pe timp de căldură, când au parte de multă lumină şi temperaturi ridicate. Curenţii marini le smulg din larg şi le aduc la mal. Acestea pot fi adunate doar după ce ajung pe uscat, la linia ţărmului”, a precizat sursa citată.