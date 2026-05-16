O profesoară de ecologie și fiica ei, studentă, se numără printre cei care au pierit, când încercau să exploreze o peșteră subacvatică, la aproape 60 de metri adâncime.

Tragedia s-a petrecut în apropierea atolului Vaavu din Maldive, într-o zonă cunoscută printre scufundători. Înainte să se retragă, din cauza vremii nefavorabile, echipele de salvare au recuperat doar trupul unuia dintre cei cinci oameni dispăruți în rețeaua de peșteri subacvatice, la 60 de metri adâncime.

Damiano Francovigh, ambasadorul Italiei în Sri Lanka: „În acest moment, principala noastră preocupare este recuperarea trupurilor și aducerea lor la suprafață”.

Patru dintre cei cinci italieni formau o echipă a universității din Genova - o profesoară de ecologie, fiica ei de 20 de ani, care era și studentă, și doi cercetători în domeniul biologiei marine. A cincea victimă e instructorul de scufundări și reprezentantul companiei care a organizat expediția.

Ettore Varischi, președintele Asociației naționale a instructorilor de scufundări: „Este posibil să fi rămas în interiorul grotei și să nu mai fi reușit să iasă”.

Damiano Francovigh, ambasadorul Italiei în Sri Lanka: „Este dificil să facem presupuneri înainte ca trupurile să fie recuperate, împreună cu echipamentele care conțin toate detaliile relevante, precum ceasurile de scufundare. Odată ce vom avea aceste informații, vom putea face evaluări bazate pe dovezi mai concrete”.

Specialiștii sunt de părere că moartea subită a mai multor persoane în timpul scufundărilor nu a fost din cauza adâncimii. Este posibil să fi respirat oxigen la o presiune ridicată prea mult timp. Nu sunt excluse nici alte ipoteze.

Ettore Varischi, președintele Asociației naționale a instructorilor de scufundări: „În schimb, toxicitatea azotului poate crea probleme, provocând ceea ce se numește narcoză cu azot. Aceasta poate apărea de la 30 de metri adâncime în jos”.

Potrivit autorităților, vremea era nefavorabilă în zonă - la aproximativ 100 de km sud de capitala Maldivelor, Malé. Și era în vigoare un cod galben de avertizare pentru ambarcațiunile de pasageri și pescari.

Regulile de siguranță sunt fundamentale pentru efectuarea scufundărilor. Fiind vorba despre experți, grupul de scafandri cunoștea, cu siguranță foarte bine, aceste reguli.

Ettore Varischi, președintele Asociației naționale a instructorilor de scufundări: „Marea trebuie să fie calmă, cu valuri de maximum 20 cm, nu mai mult. În orice condiții pe mare, recomand întotdeauna să fie urmate toate cursurile posibile și imaginabile oferite de o agenție de instruire recunoscută”.