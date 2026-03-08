În interiorul său se află Stadionul Arena Națională și Casa Fotbalului, sediul Federației Române de Fotbal.

Istoric

În februarie 1953, Federația Mondială a Tineretului Democrat a ales Bucureștiul drept gazdă pentru Congresul Mondial al Tineretului și Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților, desfășurate între 25 iulie și 16 august 1953. Organizarea evenimentelor a fost integrată în planul autorităților de reconstrucție socialistă a orașului, iar stadionul și zona de agrement erau considerate proiecte majore.

În acest context, arhitectul-șef al Capitalei, Pompiliu Macovei, anunța construirea unui mare parc de cultură și sport în raionul 23 August, pe o suprafață de peste 50 de hectare.

Proiectul prevedea ridicarea unui stadion de aproximativ 80.000 de locuri, precum și realizarea unor facilități sportive moderne pentru acea perioadă, printre care un bazin de înot cu două piscine și tribune, arene pentru tenis, volei și baschet, dar și o pistă de atletism cu șase culoare.

Lucrările de construcție au fost realizate cu participarea brigăzilor de tineret și a voluntarilor mobilizați prin organizațiile vremii. Uniunea Tineretului Muncitoresc a lansat apeluri publice pentru implicarea membrilor în munca voluntară pe șantier, iar presa a urmărit constant evoluția lucrărilor, prezentând amploarea utilajelor folosite și ritmul rapid de execuție. Astfel a fost amenajat Parcul de Cultură și Sport 23 August, care a devenit unul dintre cele mai importante centre sportive ale Bucureștiului, conform gsp.

Descrierea Parcului Național

Parcul Național București este o adevărată oază de verdeață și liniște pentru locuitorii din estul Capitalei. Oamenii au la dispoziție alei largi, bănci amplasate în zone verzi și suprafețe amenajate pentru plimbare, dar și mai multe facilități.

Parcul Național București are mai multe facilități sportive. Ele sunt folosite atât de sportivi amatori, cât și de sportivi profesioniști, pentru diferite activități sportive.

Zona verde este ideal și pentru familii, pentru că există multe locuri de joacă dotate cu tobogane, leagăne și structuri pentru cățărare speciale pentru copii. În plus, zonele în pantă fac deliciul copiilor iarna, când ies la săniuș.

În interiorul parcului există aparate de fitness în aer liber, trasee de alergare și piste pentru role. Mai mult, există terenurile cu zgură perfecte pentru activități fizice.

Dincolo de facilitățile sportive, în parc au loc frecvent evenimente. În interior se află și un teatru de vară numit Mihai Eminescu.

În parc există un lac, ceea ce înseamnă că oamenii pot sta pe malul său, pot face picnicuri și se pot relaxa la iarbă verde în sezonul cald. Spațiul verde este imens și reprezintă cel mai important refugiu al locuitorilor din zonă în sezonul cald, dar și un spațiu perfect pentru săniuș, iarna.

Parcul Național a intrat în reamenajări

La finalul lunii septembrie 2025 au început lucrările de modernizare la Parcul Național, conform primarului Sectorului 2, Rareș Hopincă.

Primăria Sectorului 2 a demarat lucrările de reamenajare a Parcului Național, în baza unui proiect depus în februarie 2025 în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Valoarea totală a investiției este de 61,5 milioane de lei (peste 12 milioane de euro), aproape jumătate din sumă fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile.

Lucrările sunt programate să dureze 12 luni și vor fi realizate în două etape, astfel încât parcul să rămână deschis publicului pe durata intervențiilor. Suprafața totală a parcului este de 99.655 de metri pătrați.

Prima etapă vizează zona de nord și include refacerea aleilor cu materiale naturale, modernizarea locurilor de joacă pentru copii, reamenajarea spațiului destinat câinilor, plantarea de arbori și plante perene, instalarea unui sistem de irigații, montarea de toalete inteligente și amplasarea de mobilier urban nou.

A doua etapă va continua lucrările în zonele de sud, est și vest ale parcului și prevede realizarea unei piste de alergare, a unui dirt-park pentru bicicliști, a unei pajiști pentru picnic și relaxare, a unei zone de parkour și a unor foișoare pentru activități în aer liber.

În total vor fi plantați 286 de arbori noi și vor fi înlocuiți arborii uscați. De asemenea, va fi amenajată o zonă de fitness și relaxare, iar lucrările vor fi realizate cu consultarea specialiștilor în biodiversitate pentru protejarea faunei din zona lacului.

Podul metalic dezafectat care duce spre insulă urmează să fie desființat, iar podul din beton va fi reabilitat pentru traversarea lacului. Proiectul mai prevede amenajarea a două piațete: una centrală, în fața Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, cu chioșcuri pentru comercianți, și una secundară pe malul lacului, în apropierea restaurantului Riviera.

De unde își trage numele

Denumirea „23 August” provine de la Stadionul 23 August, construit în anul 1953 în cadrul complexului sportiv din zonă. Numele făcea referire la 23 august, fostă zi națională a României în perioada comunistă. După anul 1990, stadionul a fost redenumit Stadionul Național, iar în 1998 a primit numele Stadionul Național „Lia Manoliu”, în memoria sportivei Lia Manoliu.

Stadionul, aflat în Complexul Sportiv Lia Manoliu, avea înainte de demolarea din 2007 o capacitate de 60.120 de locuri și era folosit pentru meciuri de fotbal și rugby, competiții de atletism, dar și pentru concerte importante.

Printre evenimentele importante organizate aici s-a numărat concertul susținut de Michael Jackson în octombrie 1992, la care au participat aproximativ 90.000 de spectatori, precum și concertul formației The Rolling Stones din iulie 2007, cu aproximativ 50.000 de participanți.