Parcul Ioanid se află în apropierea parcului Grădina Icoanei, în zona centrală a Bucureștiului. Are o suprafață de 10.000 de metri pătrați și a fost amenajat pe locul fostului afluent al Dâmboviței, Bucureștioara. Parcul este declarat monument istoric. Iată cum ajungi aici și care este istoria fascinantă a acestui parc.

Istoric

Parcul Ioanid, cunoscut astăzi și sub numele de Parcul Ion Voicu, se află în sectorul 2 al Bucureștiului, în zona centrală, aproape de Piața Romană, la intersecția străzilor Polonă, Aurel Vlaicu și Dumbrava Roșie. În apropiere se află și parcul Grădina Icoanei.

Parcul Ioanid pare desprins din povești. Este elegant și mărimea lui adaugă la farmecul pe care îl are. În plus, zona în care se află, străzile și casele dimprejur ajută la atmosfera de eleganță și intimitate pe care o are parcul. Cu aleile sale șerpuite, parcul are doar un hectar, însă dacă îl iei la pas, ai putea crede că este mult mai mare.

Întreaga suprafață este decorată cu pietre. Aici vei găsi statuile pictorului Ioan Luchian și cea a violonistului Ion Voicu, elev al lui George Enescu. Acum, parcul poartă numele lui: Ion Voicu, deși în trecut era numit parcul Ioanid.

Zona pe care se află astăzi parcul avea, cu aproximativ trei secole în urmă, gropi folosite pentru depozitarea deșeurilor menajere ale mahalalei, cunoscute drept Gropile lui Aristide. După ce s-a construit sistemul de canalizare, gropile nu au mai fost folosite și au fost treptat acoperite. Ulterior, locuitorii au continuat să sape în zonă pentru a obține materiale necesare construcțiilor.

Între anii 1839 și 1869, pe acest teren a funcționat Grădina Breslea, una dintre grădinile de petrecere ale Bucureștiului, unde oamenii veneau pentru întâlniri, spectacole și muzică. Existența acestei Grădini este menționată în lucrările autorilor Nicolae Filimon și Constantin Bacalbașa: „Ciocoii vechi și noi” și „Bucureșcii de altădată”.

Descrierea parcului

Parcul actual ocupă aproximativ un hectar și este amenajat cu alei curbe, un lac, un pod, foișor și spații pentru copii.

Casele construite în jurul parcului sunt orientate către străzile din exterior, astfel încât spațiul verde este relativ ferit de circulația stradală.

Parcul Ion Voicu se numea anterior Parcul Ioanid, pentru că proprietatea a aparținut liberalului George Ioanid, un personaj important în România. El a avut una dintre primele edituri din București a devenit oficial primul editor de carte din țară în 1848.

El a întemeiat colecția „Biblioteca Litteraria” și a devenit furnizorul de cărți pentru curtea domnitorului Carol I în 1868.

În 1856, el a cumpărat terenul pe care se află astăzi parcul Ion Voicu. Și-a ridicat o casă extrem de frumoasă, în stil elvețian și a înfrumusețat toată proprietatea, înființându-și și o grădină unde cultiva legume. El a plantat pomi și flori rare, aduse de peste tot din lume.

Nu a trecut mult timp până George Ioanid a dat faliment și a pierdut terenul și casa, la scurt timp după ce a terminat de amenajat parcul. Fratele lui, Nicolae Ioanid, a plătit ipoteca pentru care era dator fratele lui, așa că a putut să locuiască în reședință până la moartea sa, anul 1907.

După moartea lui, Primăria Capitalei a cumpărat terenul și a realizat pe suprafața cuprinsă între Strada Polonă, Strada Dumbrava Roșie, Strada Aurel Vlaicu și Bulevardul Dacia un proiect rezidențiale de 25 de locuințe de lux pe care l-a numit Blocul de vile și grădina publică Ioanid.

Aici au cumpărat vile oamenii bogați ai vremii: doctori, avocați, oameni politici sau boieri. Vilele au fost realizate de arhitecți geniali ai vremurilor precum Petre Antonescu, Ion Berindei, Grigore Cerchez, Ernest Doneaud, Ion Mincu, Paul Smărăndescu. Construcțiile erau în stil neoromânesc, eclectic, romantic sau academist.

Parcul a fost inspirat din arhitectura romantică și din grădinile anglo-chineze, însă nu se cunoaște numele arhitectului parcului propriu-zis.

El a fost proiectat după tiparul parcurilor franțuzești precum Parcul Monceau din Paris și după exemplul scuarurilor englezești. Parcul ș/i zona au fost întotdeauna considerate de lux, de bogați și exclusiviste.

Reamenajarea parcului

Parcul Ioanid a fost amenajat în 2003, iar aleile pietonale au fost refăcute. Lacul artificial a fost reabilitate, iar fântâna arteziană iluminată. Tot în 2003, parcul a căpătat denumirea Ion Voicu, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la nașterea artistului.

Parcul se află în arpopierea casei în care acesta a locuit și a murit. Există la intrarea în parc un bust al violonistului Ion Voicu realizat de sculptorul Ion Irimescu.

Elementul central din parc este foișorul, care se află pe o parte a lacului și este extrem de romantic și cochet. Vara, pe lac sunt rațe, iar din foișor le poți privi în voie. În plus, lacul are și o cascadă, stânci și un pod de lemn, oferind vizitatorilor un peisaj cu adevărat spectaculos, de parcă nici nu te-ai afla în mijlocul unei Capitale aglomerate.

Astăzi, în jurul Parcului Ioanid se află aceleași vile frumoase, însă ele servesc drept ambasade sau sedii de afaceri. Unele dintre aceste construcții frumoase sunt în continuare locuite.