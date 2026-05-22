Anunțul a fost făcut joi, printr-o postare pe platforma Truth Social, care i-a luat prin surprindere inclusiv pe oficialii Pentagonului. Trump a sugerat că decizia vine după „alegerea cu succes” a lui Karol Nawrocki, noul președinte naționalist-conservator al Poloniei, pe care liderul american l-a susținut public.

Decizia lui Trump provoacă nedumerire la Washington

Noua mutare a fost făcută la doar o săptămână după ce Pentagonul anunțase reducerea prezenței militare americane în Europa de Est, o decizie care a stârnit îngrijorare în rândul aliaților europeni și critici dure din partea congresmenilor americani.

Polonia este considerată unul dintre cei mai loiali aliați ai SUA în Europa, iar reducerea trupelor fusese interpretată drept un semnal periculos transmis Rusiei.

Joi, Pentagonul a refuzat să ofere explicații și a redirecționat întrebările către Casa Albă. Astfel, au rămas fără răspuns mai multe întrebări importante, inclusiv dacă SUA vor retrage trupe din alte state europene pentru a respecta strategia lui Trump de a reduce implicarea militară americană pe continent.

Planurile Pentagonului, răsturnate după criticile cancelarului german

Confuzia a început în urmă cu trei săptămâni, când Pentagonul a anunțat retragerea a 5.000 de soldați americani din Germania și redistribuirea lor în Statele Unite și alte baze externe.

Tot atunci, administrația Trump a renunțat și la un plan elaborat în mandatul lui Joe Biden privind amplasarea unei unități de artilerie cu rachete în Europa.

Potrivit publicației americane, deciziile au venit după ce Donald Trump a reacționat furios la declarațiile cancelarului german Friedrich Merz, care afirmase că Iranul a „umilit” Statele Unite și pusese sub semnul întrebării strategia liderului american privind conflictul din Orientul Mijlociu.