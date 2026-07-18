Orașul este supranumit uneori „orașul viselor”, deoarece a fost locul în care a trăit celebrul psihanalist Sigmund Freud, potrivit Express.

Viena are o istorie culturală bogată și numeroase clădiri impresionante. Unul dintre cele mai cunoscute obiective este Catedrala Sfântul Ștefan, construită în stil gotic. Vizitatorii pot admira interiorul bogat ornamentat, dar și turnul său de aproximativ 152 de metri înălțime.

Catedrala a fost construită în 1137 și sfințită în 1147. Din păcate, a fost distrusă în mare parte de un incendiu în 1258 și reconstruită în stil gotic între anii 1304 și 1450.

Catedrala Sfântul Ștefan, unul dintre simbolurile Vienei

În prezent, catedrala este unul dintre cele mai reprezentative obiective turistice din Viena.

Un turist care a vizitat-o a scris pe Tripadvisor: „Exteriorul este absolut superb, cu acoperișul său impresionant din țiglă și cu turnul extrem de înalt. În interior sunt nenumărate detalii arhitecturale și sculpturale care merită admirate. Priviți în sus și în jur! Intrarea gratuită este cireașa de pe tort!”

Este bine de știut că accesul în interiorul catedralei este gratuit, însă vizitarea catacombelor sau urcarea în turn necesită achiziționarea unui bilet.

La câțiva pași de centru, locuri perfecte pentru relaxare

După vizitarea catedralei, turiștii pot explora orașul și este recomandat să aibă la ei și costumul de baie.

La doar o scurtă plimbare de centrul orașului se află Canalul Dunării. Drumul poate fi parcurs pe jos în aproximativ o oră sau cu autobuzul.

De-a lungul canalului pot fi admirate numeroase picturi murale, iar în apropiere există o zonă de înot în aer liber foarte apreciată de localnici.

Vechea Dunăre este mărginită de pontoane din lemn și sălcii pletoase, iar în zilele călduroase mulți localnici aleg să se răcorească aici. Vizitatorii pot închiria bărci electrice pentru o plimbare pe apă sau se pot bucura de înot.

Pentru cei care preferă un loc mai liniștit, Strombucht oferă o plajă cu pietriș și o intrare lină în apă. Din 2023, aici au fost amenajate noi platforme pentru scăldat, care facilitează accesul în apă și oferă spațiu pentru plajă.