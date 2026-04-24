Prețurile biletelor de avion vor rămâne ridicate, iar profiturile companiilor aeriene vor fi sub presiune, deoarece perturbările continue ale livrărilor de combustibil din țările din Golf, prin Strâmtoarea Hormuz, cresc costurile și riscul de penurie, chiar înainte de sezonul de vârf.

Uniunea Europeană nu produce suficient combustibil pentru avioane pentru a acoperi cererea internă; capacitatea de rafinare acoperă cel mult 70% din necesarul companiilor aeriene. Orice blocaj prelungit al traficului de petroliere prin strâmtoare ar putea lăsa companiile aeriene fără suficiente resurse.

Gravitatea impactului va depinde de cât de repede revine traficul maritim la normal.

POLITICO a analizat trei scenarii posibile.

Scenariul OK: Războiul se termină, strâmtoarea se redeschide

O încheiere rapidă a războiului și redeschiderea Strâmtorii Hormuz nu ar rezolva imediat criza combustibilului pentru avioane, deoarece petrolierele ar avea nevoie de peste o lună pentru a ajunge din Golf în Europa.

Willie Walsh, directorul general al Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), a avertizat că și în acest scenariu „va dura luni de zile până când oferta va reveni la nivelul necesar”. Lipsa combustibilului înseamnă că prețurile biletelor vor rămâne ridicate pe durata verii.

Totuși, o rezolvare rapidă ar putea evita anulări masive de zboruri sau măsuri politice de limitare a cererii, potrivit analistului George Shaw.

Frédéric Deleau a avertizat că, chiar și în acest scenariu optim, Europa va avea prețuri ridicate la combustibil, dar fără penurii majore în aeroporturi.

„Dacă situația continuă câteva săptămâni, nu va mai fi doar o problemă de preț, ci de disponibilitate”, a spus acesta.

Scenariul rău: Redeschidere parțială, aprovizionare instabilă

Cel mai probabil scenariu este o rezolvare parțială până la începutul verii, cu reluarea transporturilor în mod neregulat.

În acest caz, prețurile combustibilului rămân ridicate, iar aprovizionarea incertă. Zborurile mai puțin profitabile ar putea fi anulate, iar unele aeroporturi ar putea avea periodic probleme cu alimentarea.

Zborurile lung-curier de agrement și rutele regionale mai puțin populare ar fi primele afectate.

Din cauza prețurilor ridicate, mulți turiști ar putea renunța la zboruri și ar putea opta pentru vacanțe mai aproape de casă.

Companiile aeriene ar putea reduce zborurile regionale, dar vor păstra rutele profitabile.

Pasagerii vor resimți creșteri de prețuri, taxe suplimentare pentru combustibil și mai puține oferte.

Lufthansa a anunțat deja anularea a 20.000 de zboruri pentru a reduce consumul de combustibil, iar alte companii ar putea urma același model.

Oficialii din industrie avertizează că aceste costuri vor fi transferate către clienți.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat că Europa ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane încă din iunie.

Aeroporturile sunt și ele afectate, deoarece depind de livrările de combustibil pentru a putea opera.

Scenariul cel mai rău: Războiul continuă

Dacă blocajul din Strâmtoarea Hormuz persistă pe toată durata verii, rezervele de combustibil pentru avioane din Europa ar putea scădea sub nivelul minim necesar.

În acest caz, piața ar putea ajunge la raționalizarea cererii.

Specialiștii avertizează că penuria de combustibil ar putea schimba radical transportul aerian, atât în Europa, cât și în Asia, din cauza dependenței de petrolul din Orientul Mijlociu.

Criza ar fi mai gravă decât o simplă creștere a prețului petrolului, deoarece ar implica simultan probleme de cost și de aprovizionare.

Deși Comisia Europeană a respins scenariul cel mai catastrofal, autoritățile pregătesc deja planuri de urgență.

Comisarul european pentru transport, Apostolos Tzitzikostas, a avertizat că statele ar putea fi nevoite să își împartă rezervele de combustibil dacă situația se agravează.