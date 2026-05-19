Omul a depus plângere la primărie, dar și în instanță. Dacă nu se ajunge la o înțelegere, cel mai probabil primăria va trebui să monteze panouri de izolare fonică.

Terenul de sport din comuna Siliștea, județul Brăila, a costat 370 de mii de lei, bani din bugetul local și de la Consiliul Județean. Însă, bărbatul care locuiește lângă teren, un fost polițist, susține că îl supără zgomotul copiilor care bat mingea și se joacă acolo, în fiecare seară.





Omul a depus plângere la primărie. Iar când doi consilieri l-au vizitat pentru o negociere, a ieșit cu scandal și i-a dat în judecată.

Ginel Marius Roman, viceprimar com. Siliștea, jud. Brăila: Copiii de la școală se pot juca până la ora două și, am ajuns la concluzia, până se termină conflictul cu domnul respectiv și cu cei doi consilieri, să-l închidem. Am alocat niște bani, daca e nevoie punem niște panouri fonice, punem un capac de plasa si speram sa se termine conflictul.

Vecinul care a reclamat gălăgia de pe terenul de sport pare să fie singurul deranjat de copii. Localnicii care stau în stânga și în dreapta lui par mai degrabă încântați că adolescenții au unde să își consume energia în mod sănătos.

Săptămâna viitoare va avea loc o primă ședință de mediere pentru o eventuala aplanare a conflictului. Vecinul care a facut reclamațiile a refuzat să prezinte un punct de vedere in legatura cu situația creată.